吳敦義嗆洪秀柱︰講一中同表 沒資格做國民黨員

2019-08-16

臉書原音重現中常會談話

〔記者林良昇／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱日前接受媒體專訪重提「一中同表」主張，國民黨主席吳敦義前天中常會上隔空喊話，要求依循「九二共識、一中各表」，吳昨更在臉書原音重現當天中常會中的談話，強調不可以隨便講一中同表，「如果違背了，沒有資格做我們國民黨的黨員！」形同公開對洪嗆聲。

對於吳敦義在中常會上的談話，前天洪秀柱已經回應，指「一中各表」是過去用來解釋兩岸開放交流這三十多年來的狀態，「一中同表」則是希望解決兩岸未來將面對的課題，兩者都沒有背離「九二共識」的核心。吳可能誤解了她所主張的一中同表的內涵。對於吳敦義在臉書上的「加碼」，洪秀柱辦公室昨表示，沒有回應。

吳敦義擔任主席後，國民黨中常會一向不公開或只是部分公開，由發言人轉述。吳過去在臉書上發布的中常會談話都以重申國民黨立場為主，但吳的臉書昨發表約一分鐘「原音重現」中常會談話，言詞激烈，相較於過去做法，十分罕見，形同向洪秀柱嗆聲。

一中各表跟「聖經」一樣重要

吳敦義臉書昨發出影片，原音重現吳在中常會上與中常委的討論內容。吳一開始強調，哪裡有什麼九二共識、一國兩制？完全無關，九二共識是一中各表，這跟「聖經」一樣重要。

「什麼一國兩制？哪裡能夠亂講！」吳敦義大力駁斥九二共識等於一國兩制的說法，強調如果沒有一中各表的九二共識，哪有從一九九二年穩定和平的兩岸？所以九二共識就是一中各表，堅決反對一國兩制，「這是我們的政策」。

吳還提及，也不能用「一中同表」，甚至嚴正地強調，凡是講一中同表就是違背黨綱，「不要講那些邪惡的話」；好不容易才有一中各表的九二共識，才能維持兩岸和平穩定發展，不可以隨便講一中同表，「如果違背了，沒有資格做我們國民黨的黨員」、「我們的堅持不會改變」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法