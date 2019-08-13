韓營嗆告 陳宏昌：這群人像紅衛兵

2019-08-13

黨要開除或停權 都尊重

〔記者陳心瑜、賴筱桐、方志賢、林良昇、王榮祥／綜合報導〕國民黨中央評議委員會委員陳宏昌前天公開表示，「為何提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」狠批高雄市長韓國瑜，國民黨新北黨部昨決定開除陳的黨籍，韓國瑜競選總部要求陳道歉，否則提告。陳宏昌表示，「這群人就像紅衛兵一樣」，無法容忍不同聲音，歡迎來告，他不會道歉。

國民黨︰公道自在人心

陳宏昌說，他分享的是兒子和他的對話，而韓國瑜前天也承認的確做過這些事情，「我哪裡做錯？哪裡需要道歉？」陳宏昌說，他沒有說錯話，要開除或停權，都尊重黨部決定。

對於陳宏昌批評黨部開鍘行為有如紅衛兵，國民黨新北黨部主委李乾龍昨回應，公道自在人心，國民黨並不是一言堂。

李乾龍指出，韓國瑜透過別人打電話給他，要求陳宏昌三天內道歉，否則提告；韓也沉痛表示，跟陳宏昌曾經在立法院共事九年，很意外陳有這樣的言論，沒想到九年的交情，竟落得法庭相見，韓「很不樂見也很難過」。

李乾龍說，陳宏昌身為湧蓮寺主委、黨中評委，以主人身分對蔡英文總統表示祝福，無可厚非，但不應該在這樣的場合詆毀本黨候選人、墊高對手，很多黨員無法認同，黨部網站、電話都湧入抗議聲浪。

至於未來國民黨是否就和陳宏昌一刀兩斷，選舉不再合作？李乾龍說，陳宏昌話講得很絕，黨部開會前也頻頻聯繫陳，更透過大老直接和陳溝通，都沒有用，陳應是「吃了秤砣鐵了心」，他以沉重的心情主持考紀會，但還是希望陳道歉，讓黨中央對處分有轉圜空間。

蔡︰陳的話 國民黨要深思

對於國民黨祭出黨紀處分，蔡英文總統昨視察捷運萬大線二期工程時表示，陳宏昌說的話，國民黨可以深思一下。蔡英文說，前天很感謝湧蓮寺管理委員會的熱情接待，讓她與群眾有互動的機會，當然陳宏昌說了一些話，事後也向她解釋，那是他個人的感受。

行政院副院長陳其邁受訪表示，這是國民黨的家務事，但政治人物要有雅量接受不同意見，不要動不動霸凌別人或黨紀處分，這太可怕了。

前立法院長王金平認為，地方黨部已做出處分了，不知道中央未來怎麼處理，總是要給予尊重。會不會覺得太嚴厲？王說，反正黨中央自有他們的考量、立場。

楊秋興也開嗆 韓競辦斥抹黑

前高雄縣長楊秋興昨晚透過臉書質疑，韓國瑜最擅長打預防針，說二十年前多麼糜爛，現在已改頭換面且還背誦心經，「吃、喝、嫖、賭」都是過去式，但小三、酗酒、夜店是現在進行式啊！又怎麼說呢？怎麼告陳宏昌呢？

韓國瑜競選辦公室表示，針對特定人士長期以來充滿仇恨式的抹黑，韓團隊不願意隨之起舞，但會請律師團隊蒐證，並研究相關的法律責任。

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