柯火力全開 酸韓把國民黨整慘

2019-08-13

「旺中集團一開始支持我 但因為我不是那麼聽話…」

〔記者沈佩瑤、王榮祥、蘇永耀、林良昇、凌美雪／綜合報導〕台北市長柯文哲昨接受電視專訪時砲火四射，除批評蔡英文總統近期的「辣台妹」作風是「飲鴆止渴」，更狠酸國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜「能力可以後天訓練，但是品德很難」，「國民黨被他整得整個國民黨都毀了」；柯更諷「落跑的沒有一個有好下場」，點名總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德、前新北市長朱立倫。

蔡辣台妹作風 是飲鴆止渴

對於韓國瑜可能會變成中華民國總統，柯文哲直言「我們都很憂心」，更嘆氣說，儘管政治上有政治上的現實，但是韓和旺中的關係就不行。

柯透露，旺中集團一開始支持自己，後來不支持，是因為他不是那麼聽話，兩岸一家親是底線，自己已經和中國大陸表達善意，也沒有說要去中化、去蔣化，「但你也不能跟我說你要講這個、講那個」，因為做為台灣人還是有底線，「不是你叫我說我就說」。柯一度脫口，「後來發現怎麼很多韓國瑜說的話，奇怪怎麼會是…」卻沒有把話說完。

現場媒體人質疑，柯言下之意是影射旺中在對韓國瑜下指導棋嗎？柯僅說，媒體可以有立場，但不能太過分，也要有格調，「我們是和中國大陸表達善意，但不是每一句話就照你的，台灣還是要有主體性。」

諷韓能力可訓練 品德很難

對於韓國瑜，柯文哲直言「能力可以後天訓練，但是品德很難」，柯也酸說，韓真的改變國民黨，「國民黨被他整得多慘」，整個黨都毀了。柯話鋒一轉表示，搞成這個局面，國民黨主席吳敦義要負最大責任，當時如果用前新北市長朱立倫順順的打，一定贏了，不要出怪牌，一下子拉韓國瑜，一下子拉郭台銘，但其實是自己想當，如果不要把「自我」放在最前面，就不會搞成這樣子，「玩過頭了。」

吳玩過頭 要負最大責任

柯文哲也談到，如果明年一對一對決，蔡英文會贏，「但這是一個好的選項嗎？」柯表示，蔡英文兩岸政策本來沒有這麼辣，本來很穩健，民調掉下去就是飲鴆止渴，對台灣整個長期發展是不好的；而且不是講台獨就可以貪污，也不是說統一就可以腐敗，目前台灣國家效率很爛，台灣價值根本就沒有統獨啊。

柯也說，民主國家當領導者，如果沒有足夠的支持度，就很難做自己，不然就是要心理狀態很強。對於蔡英文至今對柯都沒有強力批評，柯文哲說，小英不會幹掉他，但身邊的人會除掉他而後快。

對於柯文哲的發言，韓國瑜競選總部發言人何庭歡指出，尊重柯市長的意見，韓市長會繼續以市政為主，週一到週五拚市政、週末拚國政，當選總統保證捍衛中華民國。

對於柯文哲指旺中集團不支持他，是因他不聽話，記者昨向旺中集團求證此事，但到截稿為止，旺中集團仍未回應。

蔡營回擊：無證據謾罵

蔡英文陣營發言人阮昭雄回應，蔡總統的兩岸政策「穩健」且「堅定」，不挑釁也不屈服，很遺憾柯市長該向對岸清楚表達立場的時候不說話，反倒是當了柯主席後，每天對內無差別、無證據不斷謾罵。

國民黨副發言人黃心華表示，建議柯文哲將重點放回自己的市政，檢討自身當市長四年半有何建樹？柯市長的時間都拿來胡亂評論其他政黨、說三道四，拉抬自己的新聞聲量。

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