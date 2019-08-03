華航提防弊措施︰專機菸品 算人頭限制數量

2019-08-03

調查報告送交通部 資料將移送檢調

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國安特勤私菸案延燒多日後，華航昨天終於呈送調查報告給交通部，報告指出華航配合總統專機任務，菸品採用機邊交貨這種違反海關、機坪作業管理規定做法，是從二○一六年三月十三日馬政府時期的「久安專案」開始，那一次菸品購買數量為三六七七條。華航已約談時任副總經理及經理，相關資料將移送檢調處理。

機邊交貨 從馬「久安專案」開始

華航昨日提出調查與檢討報告呈報交通部，部分內容因涉及司法調查，在檢方要求下遮蔽，但對歷次專案資料、機邊交貨起始點等，華航均有進一步說明，同時提出檢討與改善措施。交通部表示，除要求華航全力配合司法調查，未來也會督促華航落實相關改善措施。是否會有新一波人事懲處？將待司法調查後再處理。

華航查到總統專機免稅菸品最早追溯到二○○五年四月，十四年來共團購菸品達三十次，數量超過四．二萬條。銷售數量最高的五次，依序為今年七月自由民主永續之旅的一萬零九條、今年三月海洋民主之旅六八五六條、去年八月同慶專案四四九二條、二○一六年三月久安專案三六七七條、二○一五年七月久揚專案二九七三條。

至於免稅菸品為何是從久安專案開始採機邊交貨，是否因為當時訂購數量首次超過三千條無法帶上飛機？交通部表示，華航已將相關情況告知檢調，但提交給交通部的報告中，相關內容已移除；華航指出，因本案進入司法程序，無法對外說明。

至於華航領取免稅品之領料單，未向關務署巡緝科申請，華航內部是否有人參與或濫用職權參與不法團購、機邊交貨的命令由誰下達等疑點，交通部說，因相關調查資料涉及偵查秘密，為避免相關人員空中串證，檢調要求不得洩漏。

依據華航所提報告，改善措施包含未來專機菸品將比照一般客機不開放預購；菸品等管制項目裝載數量，將以旅客總人數可攜帶量為準；落實執行機上交貨嚴禁機邊提領；加強督導華膳空廚，落實保稅倉庫相關法規；追究決定機邊交貨主管的行政責任等。

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