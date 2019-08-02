「對中國一句話都不敢哼！」吳叡人：柯文哲憑什麼繼承蔣渭水精神

2019-08-02

〔記者簡惠茹／台北報導〕台北市長柯文哲自稱追隨台灣民主運動先驅蔣渭水籌組台灣民眾黨，中研院台灣史研究所研究員吳叡人昨批評說，蔣渭水始終強調台灣主體性，站在台灣立場挑戰帝國強權，反觀柯文哲對中國一句話都不敢哼，只敢說兩岸一家親，憑什麼資格繼承蔣渭水精神？簡直東施效顰，令人不齒。

「厚顏無恥 侮辱前輩先人」

吳叡人表示，蔣渭水的立場始終是以台灣為主體性，在日治時期追求台灣民族運動，他籌組的台灣民眾黨，主張追求台灣人全體的政治、經濟與社會的解放，讓台灣人獲得政治權利，在民族運動框架下團結各階級，試圖用合法方式推動台灣人追求民族自決，因此成立台灣第一個合法政黨，在體制內追求台灣人民族解放。

至於台灣民眾黨的台灣主體性，可以從當時民眾黨的國際立場一窺一二，吳叡人指出，一九三○年初期日本在台灣採取漸進的鴉片政策，看到鴉片可以賺錢不想馬上禁止，毒害台灣人身心，台灣民眾黨因此向國際聯盟要求調查，在殖民地的情境下，聯繫國際聯盟，來跟日本對抗。

對於柯文哲仿效蔣渭水組台灣民眾黨，吳叡人表示，柯最大問題就是東施效顰，沒有任何台灣主體性的想法，只是膚淺表面的跟蔣渭水連結，自認為蔣渭水傳人的唯一理由，就是他也是一個醫生，蔣渭水和台灣民眾黨主張台灣主體性，反觀柯文哲對中共一句話都不敢哼，只敢說兩岸一家親，對壓迫台灣的帝國強權，根本不敢講一句話，憑什麼資格繼承蔣渭水精神？

吳叡人指出，蔣渭水的哲學前提，是追求台灣人的人格，要讓台灣人活得像一個人，不只是為了政治選票，而是為了追求台灣人在這塊土地可以自己管自己，做個有主體的人，但柯文哲沒有原則、沒有主體思想、沒有核心價值，不管政治路線或哲學思想，都比不上蔣渭水，只是個民粹政客，利用台灣前輩作為博取政治利益的工具。

吳叡人說，柯文哲專搞權謀，不學無術，不僅對台灣史一無所知，對人文社會科學，乃至對國際政治經濟也都一無所知，胡亂牽扯，這種人竟敢竊用「台灣民眾黨」之名，不僅厚顏無恥，也是對前輩先人的最大侮辱。

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