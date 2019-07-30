國會爭霸》民進黨：政策做後盾 有信心過半

2019-07-30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕明年總統及立委選舉席次，將牽動藍綠是否能完全執政，國民黨主席吳敦義昨宣示，希望藍營立委席次能突破二○○八年八十六席紀錄。民進黨副秘書長林飛帆昨受訪表示：「吳主席有夢最美！」明年大選民進黨有信心可以總統連任、國會席次過半。

林飛帆諷吳有夢最美

民進黨積極部署明年立委選戰，現正加速提名佈局，並保留彈性與時代力量、基進黨等泛綠政黨合作，相關提名作業完成後，九月二十八日全國黨代表大會將舉行總統與立委選舉的聯合造勢。

林飛帆指出，他無法評估國民黨目標怎麼訂，但民進黨是執政黨，明年大選須守住國會多數席次，二○二○選舉目標是總統連任、國會過半，一定會達成目標。

林飛帆說，民進黨部分立委選區尚未完成提名，須等到全部提名作業佈局完成後，才能進一步精準評估立委席次，目前選情雖不明朗，但民進黨有信心能夠過半。

林飛帆指出，選戰佈局預定在九月確定，屆時也會提出最新的政策，目前相關作業正在進行，民進黨做為執政黨，將與社會及青年展開對話溝通，制定有利於民的政策。

對於高雄市長韓國瑜代表國民黨參選二○二○總統，是否可拉抬國民黨立委席次及青年選票？林飛帆分析，韓國瑜背後支持勢力是地方派系，韓的整個政治論述貼近地方派系，本身也是地方派系出身，與台灣年輕人距離相當遙遠。

林飛帆批評，韓國瑜過去這段時間以來，不清楚交代雲林農舍、財產問題，以庶民的假象要參選總統，對中國的政治立場模糊，要參選總統面對爭議、質疑應說明清楚，民進黨未來將一一戳破韓國瑜的騙術謊言。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法