國會爭霸》吳發豪語 要超越86席

2019-07-30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨提名高雄市長韓國瑜參選總統，對重返執政佈局，國民黨主席吳敦義昨重申立委選舉目標六十席，但也發豪語、立下高標，希望國民黨重現二○○八年的盛況，能夠突破八十六席的紀錄，贏回下半場中央選舉的勝利，讓國民黨全面執政。

國民黨昨舉行中央評議委員會。吳敦義感慨地對在場中評委表示，他以黨主席身分第三次列席中評會了，但這次情況比較特別，因國民黨在去年九合一大選取得勝選。

總統立委雙贏 全面執政

吳敦義說，自從國民黨失去執政後，民進黨政府用黨產條例、促進轉型正義的名詞追殺國民黨，三年來可以說非常艱苦，才能在去年大選取得勝利，締造中華民國地方自治及選舉以來最佳典範，不但沒有任何賄選案件，也沒有選舉訴訟，沒有人違紀參選，締造了前所未有的成績，治理的人口超過一千五百萬人，民進黨只剩下六百多萬人。

吳敦義表示，在地方選舉勝利後，「也有後遺症」，就是「想要爭取總統的人數更多了」，大家覺得藍天再現的機會到了，國民黨黨員比較踴躍參加總統或是立委選舉，這是好事，所以要用最公平合理的方式來產生候選人。

對於立委選戰，吳敦義指出，區域立委席次共一百一十三席，國民黨曾在二○○八年贏得八十一席立委席次，加上五席黨友，締造了泛藍陣營八十六席的佳績，希望明年大選能夠破八十六席的紀錄，這是非常重要的工作。

吳敦義說，如果贏得總統選舉，但國會未過半，也會無法重返執政；立院席次過半是五十七席，所以國民黨的目標訂在六十席，總統當選、立委六十席，才能重返執政，撥亂反正。

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