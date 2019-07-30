拱郭 郭粉連署 南投鄉親力挺

2019-07-30

〔記者陳鳳麗、張菁雅、林良昇／綜合報導〕郭台銘粉絲老虎軍團昨南下台中市，發起連署活動，號召民眾支持前鴻海董事長郭台銘參選總統。因為郭是南投女婿，不少南投鄉親也表達支持郭台銘選總統，郭的夫人曾馨瑩的堂哥曾惠騰甚至建議郭組「鴻海救國黨」，推出自己的立委參選人，搭配一起衝刺明年的總統大選。

曾馨瑩堂哥建議組鴻海救國黨

國民黨全代會廿八日通過提名高雄市長韓國瑜參加二○二○總統選舉，惟郭台銘動向仍不明，郭的支持者已自發性發起連署，請他從國外回台灣後即宣布參選總統。

中評委籲邀郭加入輔選陣容

國民黨昨天召開的中評會上，多位中評委都對整合感到憂心，中評委李伯元建議黨中央邀請歷任黨主席、黨內大老、參加總統初選的人等，都能組成輔選委員會，更要邀請郭台銘加入輔選陣容。

發起支持郭台銘參選總統連署行動的郭台銘粉絲老虎軍團，昨天到台中市發起第一場為期兩天的連署活動。老虎軍團表示，目標是一個月內在中部連署10萬份，這兩天共準備一萬份連署書，如果反應不錯，不排除擴大到其他地點。

由於郭台銘的妻子曾馨瑩是南投人，南投鄉親對這個南投女婿仍抱持很大的期望。縣議員曾振炎說，郭台銘是否會參選總統還不知，相信以他的智慧和高度一定會做出最好的決定，只要郭董宣布參選，南投鄉親一定會力挺到底。

曾馨瑩的堂哥曾惠騰則說，郭台銘現在還在捷克，過幾天才會返國，是否參選相信他回國後就會有所決定。而自己是建議，若郭要參選，就請他組黨，可取名為「鴻海救國黨」，招募百萬黨員，搭配總統大選推出自己的立委參選人。此建議已透過曾馨瑩的姊姊告訴曾馨瑩。

曾惠騰也說，郭若決定要參選總統，就是把自己成為「優秀的第三勢力人選」，端出拚經濟、拚國際外交和處理好兩岸關係的牛肉，爭取選民認同。

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