國安局本週調查出爐 朝野立委：一定要嚴懲 否則難止血

2019-07-28

〔記者黃欣柏／台北報導〕國安特勤人員私菸案持續延燒，除了總統府昨公布第二波懲處名單，國安局也預計在本週提出相關調查報告。對此，朝野立委昨均呼籲，國安局的報告不能只有調查，一定要嚴懲相關人員，否則難以真正止血。

民進黨立委吳思瑤表示，她的期望就是「徹查嚴辦」四個字，這起事件已經證明有一個不法體系存在，國安局一定要嚴密清查每個環節，不能再用這類事情「行之有年」來推託或淡化，否則將難以重建政府與國安體系的威信。吳強調，調查報告出爐，一定還要再嚴加懲處，唯有藉這次機會強力改革，才能徹底與此陋習一刀兩斷。

民進黨立委何志偉表示，這次的事件幾乎讓總統出訪的成績完全磨滅，對國家傷害很大，也讓有心人士多了選舉話題，尤其國安局在第一時間未能好好向國人交代，更是助長輿情延燒，未來調查報告一定要嚴加徹查，陋習也一併糾正，才能真正徹底止血。

國民黨團總召曾銘宗則表示，調查報告出爐後，應該要提出一個完整的改善計畫，從汰換這些目無法紀、膽大包天的人員，到整個制度面的改革都必須進行，「否則下次誰知道會是什麼東西被運進來？」

國民黨立委許毓仁也說，整起私菸風波的起源就是國安局，如果國安局還想洗刷自己的污名，未來的調查報告就必須要把事件流程、相關人員扮演的角色等細節都交代清楚，並拿出最大改革誠意，嚴懲相關人員，千萬不能像華航的報告一樣避重就輕、雷聲大雨點小，國人絕對無法接受。

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