林佳龍指派王國材前往了解 私菸案 華航今須公布調查結果

〔記者蕭玗欣、朱沛雄、楊金城／綜合報導〕國安局官員涉嫌利用總統出訪走私近萬條免稅菸，華航居中協助保管、運送，引起軒然大波。由於華航近兩天不僅神隱，也未對交通部說明清楚，交通部長林佳龍大為震怒，昨火速指派政務次長王國材親自到華航了解全案；王國材昨晚表示，華航坦言專機夾帶超量菸品已是「行之有年」，只要專機貴賓要訂購，都沒有上限，但目前華航的電腦資料只能查到二○一四年，他已要求華航限期須在今天下午五點以前對外公開說明調查結果，釐清所有疑點。
6年已逾三萬四千條 早「行之有年」
王國材也表示，以往對總統專機隨行人員購買免稅菸的「處理方式」未來將會取消，一切依規定進行，不會再有飛機旁交貨的情況。王國材強調，解決問題的最好方式就是讓真相大白，並針對問題解決，不要遮遮掩掩，希望華航盡快將真相一次公開並徹底解決陳痾。
據本報記者掌握，華航統計自二○一四年至二○一九年，共十次總統專機出訪、夾帶免稅菸的數量總計超過三萬四千條，馬英九總統時期最多一次是二○一六年的三六七七條，蔡總統任內則是此次的九千八百條。
引發軒然大波的總統專機特勤人員走私免稅菸案，事情遭揭發後，華航始終不願多談，甚至遲遲未對交通部做出檢討報告，引發林佳龍震怒，昨特別指派同時具有華航最大股東「航發會」董事長身分的王國材，親自進駐華航，直接了解全案。
林佳龍受訪時強調，政府應把握機會來進行大改革，一切透明，司法偵辦和行政調查同步，究責無上限。
王國材也不滿地表示，華航給交通部的資訊很不完整，自己從報紙知道的資訊都還比較多。他已要求華航必須在今天下午五點前盡快對外說明整起事件的經過、歷年免稅菸訂購數量，且一定要正確。至於相關人員的懲處，將等內部調查報告出爐後再討論。
王國材昨晚約六點抵達桃園華航總部，聽取華航董事長謝世謙、幾位副總及空品部門人員報告，七點半後步出華航。
王國材會後受訪時表示，華航坦言，總統專機上團購免稅品已是行之有年，沒有數量限制，且通常兩邊會有固定聯絡窗口，但目前華航回溯追查到最早的訂購資料是自二○一四年，更早以前的資料因未轉換到電腦系統，還需找出過去是否有紙本相關紀錄。他要求華航用各種方法，找出從何時開始為總統專機人員處理免稅菸，並對於過去的行為作徹底的檢討。