台中》北屯社宅地標出 洪慈庸批盧賣地炒房

2019-07-24

〔記者歐素美／台中報導〕市府昨天標售原規劃作為社會住宅用地的北屯區太原段一四○地號土地，以最高標卅八億元標出，由總太地產得標，立委洪慈庸則質疑市長盧秀燕賣地炒房，與建商利益掛勾，針對未來台中市社會住宅的土地怎麼來？應說清楚、講明白。

總太地產以38億標下 其旁也是他的地

地政局昨進行今年區段徵收配餘地第二次公開標售，其中包括原本規劃為社會住宅用地的北屯區太原段一四○地號土地，備受矚目；底價卅四．一億元，共有三家業者投標，最後以最高價卅八億元標出，由總太地產得標。

洪慈庸指出，自今年五月份揭露市府解約太原段社會住宅，卻在短短不到三個月就標售出去，「這麼好的社會住宅政策，為何臨時喊卡，又立馬標售，是否與建商利益掛勾，社宅政策是否延續？」

洪慈庸說，太原段標案是由總太地產標走，且高達卅八億元，隔壁也是總太的建案，儼然成為總太特區，到底標地是創新調整、符合公共利益，還是只為配合建商賣地炒房，讓年輕人更買不起房子。

取消太原段蓋社宅 洪問盧配套規劃在哪？

洪慈庸表示，太原段已不可能再蓋社宅，盧市長口口聲聲說重視居住正義，但這三個月來是否有提供相關規劃，或尋求其他土地的配套規劃，四年五千戶的社宅要怎麼生出來？「捷運宅」只是口號？希望市府清楚交代。

洪慈庸強調，市府一直說針對社會住宅有創新調整及規劃，「但我們看到所謂的創新規劃就是賣地炒房」，因此，她要再一次問盧市長：「你的居住正義就是賣地炒房嗎？」「你就是要把地高價賣給建商，以致找不到新的點蓋社會住宅供年輕人租用嗎？」

台中市市長盧秀燕

立委洪慈庸質疑台中市市長盧秀燕賣社宅地是賣地炒房，與建商之間有利益問題。（記者歐素美攝）

北屯區太原段140地號土地空拍圖。（地政局提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法