總統專機行李檢查 出境嚴 回國鬆

2019-07-24

〔記者姚介修／桃園機場報導〕國安人員涉入私菸案，引發輿論對特殊禮遇通關程序的討論。熟悉機場出入境行李作業人士指出，總統專機回國時，隨行工作人員都有「行李機邊免驗禮遇」，現場由國安局完全指揮掌控，包括航警、海關都不得接近，更不用說檢查。

入境免驗禮遇 國安局指揮掌控

該人士指出，總統專機出境檢查是基於安全理由，每一件都需要Ｘ光機檢查，不可疏漏，但回國就不一樣，外交部每次都會發函相關單位，包括航警局、海關等單位都會收到「總統專機除隨行記者外，所有專機隨行工作人員都是屬於國賓禮遇行李機邊免驗禮遇」公文，現場國安局完全指揮掌控，包括航警、海關都不得接近，更不用說檢查。

該人士指出，國賓禮遇和一般旅客不同，就是入境行李不需要經過Ｘ光機檢查，也成為這次利用總統專機走私香菸的漏洞，如果不是有人檢舉，九千八百條香菸就如入無人之境，混在國賓禮遇行李出關。

該人士說，一般的手續防治措施只適用在一般旅客、貨物，因為總統專機現場提升到國安層面，包括海關、航警、華航完全排除在外，國安局不肖人員指揮掌控，自己夾帶私菸，所有的反制措施形同虛設。

航空公司資深人員也指出，其實總統專機相關人員超帶菸酒行之有年，甚至高價商品都有可能隨著「機邊免驗出關」，也因為總統專機的「特權」，讓這種陋習越玩越大，這次才會毫無忌諱的加碼。

據了解，這次走私香菸出發前由華航網購後台購買九千二百條香菸，由於華航本身也沒有這麼多囤貨，所以分別向國內通路調貨，先行送往位於機場管制區內的華膳免稅品倉庫打包，隨後等待專機回國後拖到機邊當作是專機隨行行李機邊免驗出關。

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