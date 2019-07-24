相關人士爆料：800條菸隨專機出國 回來剩600條

2019-07-24

〔記者姚介修、黃欣柏、林良昇／綜合報導〕國安局私菸案引發輿論譁然，本案相關人士指出，有八百條香菸隨總統專機出國，回國後剩六百條要暗渡陳倉，卻和其他菸被一起查獲；不過民進黨立委王定宇昨表示，六百條菸並非由總統專機載回，而是後續追加，這都是在桃園進行的犯罪行為，與總統專機無關。

綠委：600條是追加無關專機

本案相關人士昨向本報指出，總統出訪當天有八百條未稅菸上了專機，但有二百條在國外已經賣出或是消耗，所以回來時剩六百條，總統專機回國後，香菸由飛機貨艙卸貨，並和華膳空廚倉庫運出的九千二百條一起搬上卡車，也因此同遭專案小組查獲，全部私菸數量達一萬條。

王定宇則在臉書發文指出，目前本案的訊息仍有一些錯誤之處，例如國安局人員後續追加的六百條菸，並非由總統專機載回，而是在原先的九千二百條之上陸續追加二百條、四百條，這都是在桃園進行的犯罪行為。

王定宇也提到，目前已知這個陋習早在大安警衛室（前總統李登輝警衛室代號）時代就有，甚至在馬英九任內的「久安專案」中，也有一次購買四千多條菸的情形。

馬任內就有？ 蕭旭岑：未聽聞

外傳此陋習在前總統馬英九任內就有，馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，過去他陪馬前總統出訪多次，從未聽聞這樣的事情，蔡政府危機處理大絕招就是召喚「馬維拉」，馬前總統歷任出訪的買菸清單馬上有媒體獨家取得，這種老招到底要用幾次？

至於外界質疑一名國安局少校如何能夠單次刷卡二百萬元，王定宇透露，在這種團購陋習中，錢必須先到位，信用卡帳戶有了這些錢，就可以「專案刷卡」，現在的重點應是釐清此為團購還是轉售牟利。

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