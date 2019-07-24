走私菸有ＳＯＰ 華航共犯結構？

2019-07-24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國安局官員透過總統專機特權夾帶近萬條免稅菸，引發爭議。對航空作業知情人士表示，本案操作流程、手法非常熟練，明顯行之有年；有華航內部員工則表示，完成上級交代事項，就算違法也要自己解決，這是華航內部一貫作風，久而久之導致形成「共犯」結構。

辦案人員初步查出，國安局官員事先在機上向華航訂購九千二百條菸，隨後又在國外加購六百條，由於貨量龐大，華航先將六百條放在機艙內，其他九千二百條則放在華膳空廚保稅倉庫，等總統專機一落地，出關前將私菸交給國安局官員，再透過國賓通道離開，顯然有標準作業流程。

知情人士表示，看起來國安局這個運作已經組織非常久，手法純熟，且華航內部一定有人配合，否則不會專機一到，菸品就立刻送到旁邊，而這次爆料很明顯就是來自華航內部員工看不慣。

有華航員工則指出，國安局層級高於華航，若上級主管有交代，不管預購菸品數量多少，華航都會照辦，即便違法也只能自己設法解決，這是華航長期作風，久而久之形成類似共犯結構。

爆陰謀論 扯總座之爭

由於近日剛傳出交通部有意從華航內部人選內升總經理以鼓勵士氣，也免除華航董事長謝世謙身兼三職的辛勞，總座熱門人選包含過去代表華航與工會談判的資深副總張揚、主管華航機師業務的資深副總高星潢、主要業務為管理飛機修護的資深副總王宏、空服地勤管理的資深副總羅雅美及客運行銷軟體處資深副總王正明等五人。

而此次華航的總統專機被爆出私菸風波，也有人分析恐怕有可能是為打壓特定人士而爆料。知情人士指出，不認為此事與總經理人事有關，只是剛好總經理人選曝光與私菸案時間點非常近；華航內部員工也多認為此事應屬捕風捉影的陰謀論。而交通部長林佳龍雖宣示私菸案要徹底追查華航責任，但也強調與華航總經理人事案無關。

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