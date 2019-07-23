兩特勤走私菸 已是第三次

2019-07-23

〔記者姚介修、蘇永耀、涂鉅旻、黃捷／綜合報導〕國安局少校吳宗憲利用總統出訪專機出入境行李禮遇之便，涉嫌購買九千八百條免稅香菸存放華膳空廚，昨在總統拚外交回國時「領貨」，準備跟隨總統車隊離開，被監控已久的調查局人員及海關當場扣菸，逮捕吳員等兩名國安局人員及卡車司機等共七人。

七嫌昨晚被移送台北地檢署複訊，北檢檢察長邢泰釗隨即指定專責重大黑金案件的「天下第一組」忠組接手，全案將朝違反貪污治罪條例、菸酒管理法方向偵辦。

總統出訪當天 調局即接獲檢舉

蔡英文總統得知本案後表示震怒，除了國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷去職、將吳員調離現職，並責令國安局行政調查，配合司法單位偵辦。總統府並澄清，相關免稅菸品是在國內採購發貨，並未經過專機運送，亦與總統出訪行程無關。

國安局表示，全案由司法單位偵辦調查，案情基於「偵查不公開」不便說明。國安局後續將秉持「依法行政」、「毋枉毋縱」原則，全力配合偵辦。

存放華膳空廚 清點出九千八百條

專案小組初步掌握，兩名國安局人員不是第一次走私，這是第三次，之前也是隨同總統專機出訪利用總統國賓行李禮遇通關夾帶「少量」香菸，食髓知味後，這次竟買了九千八百條香菸，調查局、桃園機場海關也在追查之前夾帶走私香菸的數量。

查緝小組守株待兔 等待提貨人

本月十一日，蔡總統展開「自由民主永續之旅」，調查局新北調查處當天即接獲立委黃國昌檢舉，指有隨行人員走私九千兩百條、高達六百餘萬元之菸品，海關及調查局掌握相關情資，海關清點後有九千八百條，並查出香菸存放於華膳空廚，是監控貨物，並未提領出境。

隨總統車隊出停機坪 五貨車被攔下

桃園機場海關及調查局新北調查處、桃調處也立即成立聯合查緝小組，在昨十二時三十五分飛機落地前，發現十二時廿分有五輛接機貨車陸續裝載該批走私菸，接著要跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，聯合查緝小組隨即攔車逮七嫌，將香菸扣至台北關私貨倉庫，嫌犯則被帶往新北市調處偵訊。

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