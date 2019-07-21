中國推金融業開放措施 學者：不具誘因

2019-07-21

〔記者林菁樺／台北報導〕中國國務院金融穩定發展委員會昨宣布十一條金融業對外開放措施。學者認為，中國去年以來因美中貿易戰問題導致經濟、金融都承受不小的壓力，必須靠開放來緩解，但中國祭出的措施對台灣業者而言，不具商機和誘因。

中國官方昨提出十一項金融業對外開放措施，包括信評、理財、養老金管理、貨幣經紀、保險、證券、債券承銷和投資，並在開放投資上強調外資機構與中資銀行或保險的「子公司」合作。

11項偏重保險債券期貨 難吸引我銀行業

政治大學金融學系兼任教授朱浩民分析，從中國這次金融業對外放寬條件來看，較多仍是偏重保險、債券、期貨等，而銀行業因影響力大，限制措施還是相對多，且台灣銀行業規模無法與其他國際外資相比，對台灣銀行業者的吸引力不高。

至於保險公司資本額放寬，證券、期貨合資比例提前取消等，同樣對台灣業者也沒有很大誘因。朱浩民指出，台灣的保險業者也在十年前左右赴中國發展，但保險的特性必須長期經營，國內業者插旗中國至今並未取得好成績。

台灣評等公司規模較小 不可能進中國

中國也允許外資機構在中國開展信用評級業務時，可對銀行間債券市場和交易所債券市場的所有種類債券評級。朱浩民表示，台灣的評等公司如中華信評規模小，不可能進中國市場做評等，沒有台灣業者的著力點。

對於中國鬆綁金融業管制的時點，朱浩民認為，主要和美中貿易戰後，中國的經濟、金融都面臨巨大壓力，推動開放措施才能舒緩。他指出，中國在加入世貿組織後，逐步對外開放金融市場，但十年前碰上金融海嘯，導致開放腳步放緩，而貿易戰頻繁讓中國的經濟情勢不佳，趁近期美中關係緩和、人民幣匯率穩定，開放腳步才又往前一小步。

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