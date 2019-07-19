新聞分析》柯文哲聲量跌 砲火烈

2019-07-19

記者蘇永耀／特稿

隨著民進黨、國民黨先後完成初選，台北市長柯文哲把政治分貝拉高，先批了蔡總統，又痛罵行政院長蘇貞昌，外界不免感覺突兀，柯文哲此時頻頻求戰，已是準備參選總統的起手式了嗎？

去年九合一大選民進黨慘敗，蔡英文的支持度跌落谷底，除在黨內受到挑戰，柯文哲也虎視眈眈。而對其最有利的局，就是台北市長選戰的「三腳督」，能在總統大選重演。

去年在台北市的「三腳督」，柯文哲是立於現任市長競選連任的戰略優勢，民進黨則陷於戰與不戰的自亂局面，加上國民黨未能擴大動員，致使柯能左右逢源，成功吸納藍綠部分選票。

柯文哲在去年十二月的「蔡柯會」，面對聲望谷底的蔡總統，擺出了高姿態。從戰略角度，仍是希望延續「三腳督」的主導地位。

這半年多來政治局勢變化迅速，在藍綠因初選各自內亂時，柯文哲聲勢尚高，不過，隨著兩大黨人選底定後，柯的聲量明顯下滑，這也解釋柯文哲這幾天為何得要「砲火猛烈」。

面對柯Ｐ的積極求戰，民進黨陣營則冷應對，人在國外的蔡英文最多也只說了「每一個人都應站在自己的崗位上打拚」。事實上，蔡在擊敗黨內挑戰後，度過內部最大危機，聲勢逐漸上升，面對柯文哲，也就是不戰不和，既弱化也邊緣化，以解構柯期望的「三腳督」。

在台北市的「三腳督」裡，柯文哲居於主導地位，當時藍綠挑戰者無論如何求戰，柯總以推動市政優先而冷應對。同樣的，對民進黨而言，蔡總統也是尋求連任，即便因柯參選出現「三腳督」，只要能牢牢掌握國政的詮釋權，也可處於主導位置。

但對柯文哲而言，面對藍綠初選底定並進行整合，「有利時機」愈來愈難覓得，此時求戰，是參選前奏，還是測試水溫，或待觀察。但可以確定的是，無論是辣台妹，還是韓流，柯文哲想要複製台北市「三腳督」討便宜，只會難上加難。

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