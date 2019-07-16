誠信與韓粉 韓最大罩門

2019-07-16

記者王榮祥／特稿

誠信跟韓粉，將是高雄市長韓國瑜參選總統的重大挑戰。

韓有話直說、媒體有問幾乎都會答，不像傳統政治人物官腔官調，加上比別人更多的幽默、說話讓人聽得懂，話題始終不斷，卻也因講話老是太快太滿，動輒事後才修正或否認，留給外界誠信打折的印象。

他說過的話，在網路上都還留著足跡。包括與館長、黃光芹談是否參選二○二○的內容，事後卻因「解讀不同」而引發紛擾。韓國瑜也曾親口告知紙媒，會到對岸出席台商聯誼活動，紙媒頭版報導相挺，事後卻被韓國瑜推翻打臉。

類似情況不勝枚舉，例如到太平島挖石油、高市五百萬人口、旗津博弈、中油賽馬、阿諾到訪、乃至高雄發大財等口號與政見，都是說易行難的事。他空口說白話的描述夢想，事後卻要花很多力氣去收拾，講幹話容易、實踐幹話卻很傷腦筋。

但這些情況，韓粉都照單全收，因為韓粉只看到韓國瑜的真誠、豪爽、無畏等性格。韓在資源貧乏下，願挑戰深綠大本營，他不在乎異樣眼光，努力跟基層互動，他的熱情與樂觀、他掛在嘴上的苦民所苦，都讓人感覺距離很近。

對藍營沒信心的支持者、對綠營失望的鄉親，在韓國瑜身上找到熟悉味道，也把過好日子的期待寄託在韓身上，他們一心只想跟著韓國瑜往前衝，過程中若遇到阻礙，就會想方設法排除。

韓粉有衝勁，但有些真的不理性，於是造成不少衝突，也導致社群不斷被撕裂，挺韓、反韓互看不順眼，更讓許多選民心生畏懼。

韓國瑜對這些狀況應該都明瞭，且試著調整，但也只能頻頻高喊愛與包容。當初八十九萬的高雄支持者，包括許多淺綠、淺藍與中性選民，已因他誠信減損、韓粉暴衝，支持度迅速流失中，這些檢驗未來半年將會更加嚴峻，韓國瑜若仍無法管住自己的嘴、拉住暴衝的韓粉，總統之路勢必充滿荊棘。

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