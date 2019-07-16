國民黨委託五家公司民調 黨內互比全過半 韓也完勝蔡柯

2019-07-16

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨黨內總統初選民調結果昨出爐，高雄市長韓國瑜在五家民調公司的十五％黨內互比部分全都獲得過半數支持；八十五％政黨對比部分，「三腳督」情況下，韓國瑜也以四十七．七％平均支持率，勝過蔡英文總統及台北市長柯文哲，在國民黨初選規則下的民調，韓國瑜輾壓所有對手。

國民黨總統初選民調採五家民調公司，在一週內各做至少三千份、共一萬五千份民調的方式進行，並採十五％黨內互比、八十五％政黨對比的比率得出總平均支持率，由支持率最高者勝出。韓國瑜最後以總平均支持率四十四．八○五％的成績出線。

進一步分析黨內互比支持率，在五家民調公司中，不論哪家公司，韓國瑜都獲得超過五成的支持率；郭台銘的黨內互比支持率則在三成三至三成五左右；朱立倫則在黨內互比遭韓、郭夾殺，黨內互比支持率約僅一成出頭。

政黨對比部分，國民黨採五位總統初選參選人各自與蔡總統、柯文哲進行民調。在「三腳督」的情況下，韓國瑜的平均民調高達四十七．七％、蔡英文十五．八％、柯文哲十八％；郭台銘廿九．二％、蔡英文十四．一％、柯文哲十四．六％；朱立倫廿．七％、蔡英文十五．六％、柯文哲十八．八％。

依據國民黨初選民調結果，不論「韓、郭、朱」由誰出線，都能勝過蔡英文及柯文哲。韓國瑜支持度甚至是蔡英文的三倍，韓國瑜、郭台銘的支持度還比蔡、柯加起來還高，簡直是輾壓對手。

國民黨組發會主委李哲華分析，不論是國民黨還是民進黨，進行總統初選民調時就會這樣，但只要過了初選民調期間，就會恢復到正常狀況。

對於外傳民進黨支持者對國民黨初選民調灌票，李哲華則認為，在藍軍高度表態下，蔡英文、柯文哲在國民黨初選民調的支持率都相對低估，也因為綠軍表態率低，灌票的效果也不大。

國民黨總統初選民調結果

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