台風 韓流撕破臉 傷口待修補

2019-07-16

記者施曉光／特稿

國民黨總統初選民調昨確定韓國瑜勝出，結果毫無意外。依統計顯示，在社會高度認知過去七天是國民黨初選民調週的情況下，這次民調過程偏藍或中間選民表態率高，加上先前民進黨總統初選民調設定目標就是韓國瑜，「定於一尊」，讓韓撿到便宜。

但郭台銘的中箭落馬，除了對手優勢外，應該歸咎於自己犯下許多致命錯誤。除了大手筆砸錢，鋪天蓋地的廣告，社會觀感不佳，造成反效果，近期言行失當，急速流失藍營基層黨員的心，更是主因，也就自然反映在這份偏藍民眾大表態的初選民調結果。

隨初選結束，藍營很難從此諸凡順遂，恐怕才是問題的開始，除了戰場猶待清理外，韓國瑜還有新一階段的蜩螗沸羹要面對。

畢竟背負「高雄市民期待」，韓國瑜在未來大選中，很難擺脫「身分尷尬」的窘境，就像才剛完婚半年多的人夫，又再尋覓「第二春」，雖然還是住在「元配」家，但「元配」卻從此成為「小三」，角色扞格與市政沉痾的羈絆，恐成這位「高雄市長兼總統參選人」的枷鎖。

如果柯文哲參選，或許有個「對照組」，可以稍解國民黨的尷尬，但藍營真正核心的「主症」在於「台風」、「韓流」撕破臉所造成的深刻傷痕，恐怕難以癒合，尤其原本就屬泛藍內部挺郭或挺朱的「韓黑」歸隊與否，關乎是否有效整合。而「韓流」聲勢能否持續站在山巔，抑或從此江河日下，後續可以觀察。

藍營二○二○這一局最詭譎之處就在看似一手好牌，就連「二軍」民調也贏蔡英文，但最強的兩個「一軍」罩門卻很多，自稱「正常倫」的朱立倫在初選過程就屢屢暗示郭、韓「不正常」，綠營較好打，無奈看似比較「正常」的那位卻早已褪盡風華、光環黯淡，民調拉不起來，也對整體選情加不了分，藍軍群眾也就只能在「不正常」的兩個當中選擇。

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