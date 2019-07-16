議員要韓辭市長 專心拚總統

2019-07-16

〔記者王榮祥、陳文嬋、郭安家、周敏鴻／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨贏得國民黨總統初選，表達自己將會「帶職參選」總統，但多位高市議員質疑，韓先前說過的週一到週五拚市政已跳票，認為韓應辭掉市長，專心去拚總統。

民進黨高市議員邱俊憲說，新韓市長已變成心寒市長，再次驗證韓講的許多事情、態度，都是初一、十五不一樣，對於高雄市民的承諾也注定跳票。

民進黨議員林智鴻則說，韓國瑜初選勝出第一天，就對高雄市民承諾跳票。韓曾說週一到週五拚市政，昨天不是週一嗎？林建議韓國瑜應當機立斷辭去市長，讓高雄市民重選一位可完全專心市政的市長，別把高雄當備胎。

時代力量議員林于凱指出，韓國瑜之前在高雄市開的選舉支票，上任後說要到中央才能做，未來選總統開出的選舉支票，會不會選上後說要到宇宙才能做？

同黨議員黃捷認為，為了與市政毫無干係的初選發布記者會，放原住民族人鴿子（黑米祭），高雄人民與總統大位在韓市長心中孰輕孰重已經昭然若揭；接下來選舉邁入白熱化階段，想必韓會投入比現在更多心力在選總統，她提醒韓市長若真的無力兼顧，就與高雄理性分手，辭掉市長並專心拚總統。

高市議會國民黨團總召、市議員曾俊傑除對韓國瑜出線表示祝福外，也提醒市長，不能忘記市民託付。國民黨議員黃柏霖也指出，韓國瑜應設法在高雄市政上，繳出讓市民與國人有感的政績，證明他有能力推動市政，繼而推動國政。

白色聯盟執行長吳蕚洋昨天則呼籲韓國瑜在總統選舉登記日當天辭去高雄市長，並將選舉補助款依比例歸還國家，立下負責與廉能的民主制度典範。吳指出，這是白色聯盟推動的改革，希望韓國瑜身先士卒，辭去高雄市長一職。

吳蕚洋籲補助款歸還國家

行政院副院長陳其邁指出，相信韓國瑜在高雄市的時間會愈來愈短，雖然韓心裡想的或許是如何登上權力的高峰，但應該先面對的，是如何向高雄市民說明過去對高雄市的承諾。韓國瑜那麼急著想離開高雄，讓高雄人很「嚥氣」，嚴重傷了高雄市民的心，他對此感到非常遺憾。

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