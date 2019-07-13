郭台銘：全力催票 週一再考慮下一步

2019-07-13

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨接受廣播專訪，對於主持人問及「若黨內初選未勝出是否脫黨參選？」郭台銘回說，他會換個方式繼續從政，組成經濟促進的工作團隊，監督政府施政以經濟掛帥為主軸。

向綠喊話：

這是國民黨的選舉與你無關

郭台銘宣稱，因民進黨把票灌給高雄市長韓國瑜，導致自己的選情告急；他自己團隊做的民調與韓國瑜有三％的誤差，但自己沒做錯事、國民黨也沒做什麼事，一禮拜內與韓的民調越差越大，因為「民進黨操作有魚吃魚、沒魚吃菜議題，我這個鍋子不見了，不納入手機民調沒年輕人對我不利，這是不公平轉移」。

郭台銘對民進黨喊話：「不要把票移過來，這是國民黨的選舉與你無關。」也對韓國瑜的支持者喊話：「國民黨贏才是贏。」

郭台銘接受廣播專訪時指出，他當選後將規劃台灣建立北、中、南、東、離島五大經濟圈，在其中發展新十大建設。

郭台銘也說，因經濟沒提升、科技沒整合，是平庸式成長，他要以韓國的作法整合產業，讓台灣走向新經濟，年輕人也能因此有新工作機會，也要組織很多創業平台培養年輕企業家，讓年輕人看到國家能為他們做的，還有很多。

郭台銘表示，希望台灣發展可以跟世界高科技產業接軌，更重要是發展經濟，「把餅做大，縣市不用多編預算，大家都有得吃」；更希望年輕人不要當生活辛苦的「月光族」，當幸福的「陽光族」。

但萬一初選落敗，郭台銘說，他要組一個經濟促進的工作團隊，像美國的國會遊說團體，也支持好的人去做對的政策，監督政府施政以經濟掛帥為主軸，對經濟、科技政策立法，讓政府對科技反應更有效率，「因經濟的背後是科技的整合。」

郭台銘也說，他想效法美國紐約市長彭博，致力推動經濟、新科技、區塊鏈金融發展，也想做弱勢志工，繼續推動身障百億保險，「把下半輩子貢獻給養我、育我的台灣」。

再批民調：

變成比賽聽電話不是聽政見

至於是否不排除任何脫黨參選的可能，郭台銘強調，「現階段全力催票，星期一初選民調結果出來後，再考慮下一步。我一定把初選走完，這是運動家精神，到禮拜一發表參選感言與未來方向說明書。」

郭台銘指出，「現在民調沒有反映民意，也變成是比賽聽電話，不是在聽政見。」他認為，韓的支持者有復仇者性格，會守在家裡接電話，而且韓的支持者排他性很強，也不易打入其他階層，若真的出線，不易吸納淺藍、淺綠選民，不利大選國民黨表現，而且若韓國瑜在初選出線，只能六、日才出來選舉，不像他這三個多月來全力投入，會導致國民黨「現在三贏，可能變高雄、總統、立院三輸」。

郭台銘在場外受訪時，也對是否與第三勢力結盟表示：「現在沒想過，也說不定這三天我密集跟大家講，到星期一會有石破天驚的變化。畢竟國民黨內都在焦慮。」郭也透露有跟韓粉接觸，挖牆腳意味濃厚。他會戰到禮拜天晚上，禮拜一來看民調結果有多離譜。

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