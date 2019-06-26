美飛台轉機行李 逐步豁免安檢

2019-06-26

台美推動「一站式保安」

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣與美國在台灣時間今日凌晨由兩國代表於華府簽署「一站式保安合作意向書」，逐步推動免除從美國來台灣轉機的安全檢查。根據時程，我方盼在二○二一年以前，美國所有機場至桃園機場轉機的托運行李免除安全檢查，二○二二年以前，推動豁免範圍由托運行李擴大至手提行李。

由個別機場擴大至國家 台美有共識

目前台美實施的「一站式保安」（One Stop Security ）僅針對美國舊金山及西雅圖機場至桃園機場轉機的托運行李免除安檢，台美有共識未來豁免對象由個別機場擴大至國家，強化兩國在運輸安全的合作。

提升台灣機場轉機競爭力

外交官員指出，近年因國際恐怖活動影響，包括台灣等國家不斷強化航空保安措施，但這同時影響機場運作的效率，重複安檢也對旅客便利造成影響。未來台美全面推動「一站式保安」，將提升台灣機場轉機的競爭力，另方面，安檢等級較高的美國同意免除再次安檢，形同說明台灣具備「安全的機場」。

台美雙方在華府的美國在台協會總部舉行簽署儀式，美方與會人員包括國土安全部及國務院等官員，我方原由交通部長林佳龍出席，但林在訪貝里斯期間遇長榮空服員罷工事件後提前返國，改由交通部政次黃玉霖代表。

熟悉作業的涉外官員透露，台美之間過去在航空保安合作上相當密切，為了一站式保安的合作，美方每年均會派遣運輸安全署人員來台執行相關航空保安評估，確認我方航空保安措施符合美方要求；去年還派員來台協助我方航警局安檢人員進行有關粉狀物檢查的訓練。

至於實際的效益？官員說，以去年為例，桃園機場約有二九九萬人次轉機旅客，約廿六％來自美國，即一年約有將近八十萬名旅客自美國來台轉機，未來如一站式保安合作擴展至全美各機場，不僅一年有近八十萬名轉機旅客受惠，甚至因此增加更多人次來台轉機。

目前美國只允許單向式的一站式保安，即只有從美國至歐盟、日本及台灣的轉機旅客可免除安檢，從其他國家經美國轉機的旅客無法豁免安檢。

官員指出，除美國外，我國亦已與加拿大合作建立一站式保安制度，自今年一月起，加拿大溫哥華與多倫多機場來台轉機旅客的托運行李無需再經安全檢查。

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