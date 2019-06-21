拿蔡沒說的話作文章 府批吳︰荒腔走板

2019-06-21

〔記者蘇永耀、蘇芳禾／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨拿媒體報導指蔡英文總統近日邀黨內派系到官邸便當會時，稱「國民黨全黨上下可能都想花郭台銘的錢」等說法，批蔡講這些荒腔走板的話，有失國家元首風格跟人格。總統府發言人丁允恭回應，總統並未說過這樣的話，拿沒有的事作文章才荒腔走板！

另外，郭台銘前天說，他都花自己的錢競選，但蔡總統小時候用爸爸的錢，現在用國家的錢；蔡英文昨前往指南宮出席「孚佑帝君成道一一三九週年大典」後受訪，嘆了一口氣說，「一個大企業家要講這樣的話…」，隨後強調執政者是用政績競選，不會用國家的資源。

蔡英文說，治理國家是為全體國民求福利，企業家注重的是單一企業的利潤，這跟治理國家不一樣，郭要好好想想，治理國家是全面性的工作，小時候做什麼、爸爸做什麼都不是很重要的事。

郭批評花用國家的錢

蔡回擊「用政績競選」

對於吳敦義拿媒體報導批評蔡總統說「國民黨全黨上下可能都想花郭台銘的錢！」記者再次查證，當天參加總統餐敘立委表示，有聽到與會者講類似的話，但並非總統發言。蔡英文是說，高雄市長韓國瑜很會講話，是很強的對手；郭台銘財力雄厚，最近的媒體、文宣都跟過去的經營有很大不同，花費很多資源在上面。蔡英文也開玩笑說，「我想國民黨的人也都有看到這點。」

對於經濟學人預測蔡總統將連任成功，蔡昨天受訪回應，無論民調的數字如何具體顯示，趨勢滿明顯，就是政府的施政受到越來越多民眾肯定。

民進黨總統初選後將展開黨內整合，蔡表示，前行政院長賴清德是黨很重要資產，如何在二○二○大選發揮最大功能，是大家一起在討論的，但還有時間，不需要太急，「二○二○一定在最適當時間推出最佳組合。」

對高雄市長韓國瑜處理登革熱疫情的表現，蔡總統說，高雄過去兩、三年的防疫工作其實做得不錯，如高雄市政府能夠「更用心、全力地」處理登革熱疫情，她相信問題是可以解決的。

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