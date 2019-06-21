說國民黨想花郭的錢？ 吳轟蔡︰元首失格

2019-06-21

〔記者林良昇／台北報導〕蔡英文總統近日邀請黨內派系人士到官邸便當會，有報導指出，蔡總統開玩笑稱「國民黨全黨上下可能都想花郭台銘的錢！」國民黨主席吳敦義昨受訪時震怒，痛批蔡總統講這些荒腔走板的話，有失國家元首的風格跟人格。

吳敦義、鴻海董事長郭台銘昨出席八百壯士舉辦的新書發表會，兩人簡短握手致意後，吳被問到媒體報導蔡總統說「國民黨只想花郭台銘的錢」一事，吳怒回：「對不起喔，蔡英文女士講這些荒腔走板的話，有失一個國家元首的風格跟人格，我覺得蔡英文女士講話越來越離譜！」

對於近期國安法的修法，郭台銘認為，民進黨感覺到自己將會輸掉選舉，所有法案都想在明年一月十一日前修完，如公投法就是例子，修完以後「他們就準備下台」。

郭反問，若國民黨明年立委過半，是不是能修回來？要是這樣立法院就不是為全體國民服務，只是為某黨派服務。希望立委不管是什麼顏色，進了立院後捍衛的是中華民國利益，國家利益要大於黨派利益，他當選後會做到這一點。

對於軍公教年改，吳敦義批評，蔡總統把陸海空軍軍官士官服役條例做嚴重的修改，非常不合乎情感跟道義，採取了強烈不公的作法，去年一一二四大選表現出人民的心之所向，全體國民共同心願是希望讓軍公教警消人員維持既有尊嚴和待遇。

郭台銘表示，他說服軍公教警消人員支持他的關鍵在於「我會賺錢」，政府經費捉襟見肘，如果沒有足夠經費，所有承諾都是畫大餅，他要對軍公教說，只要賺足夠錢，一定承諾優先編入預算。

郭台銘受訪時指出，如果有挺他、挺中華民國的話，黨主席應該出來趕快把大家的焦慮化解，看怎樣推出最強的人，能夠救台灣經濟的人出來。

媒體問郭台銘與吳敦義是否有心結？郭台銘說，他面對是人民的心聲，「人民大於黨」，他要訴求人民，如果人民覺得他出來是對的，那他就出線，幫中華民國拚；如果人民說他做的不好，那他就失去這資格，他也接受。

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