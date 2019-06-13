柯再提兩岸一家親 國台辦讚賞

2019-06-13

〔記者鍾麗華、沈佩瑤／綜合報導〕台北市長柯文哲上週接受台視專訪時重申「兩岸一家親」與「五個互相」，並稱台北上海城市論壇行之有年，今年沒道理不辦。中國國台辦發言人安峰山昨天在例行記者會回應，柯文哲積極正面看待兩岸關係，「我們表示讚賞」。

柯文哲昨未出面回應，台北市政府副發言人柯昱安則說，北市府已得知國台辦的回應，今年上海、台北城市論壇，柯市長仍會秉持「五個互相」為原則，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作與互相諒解，與上海方面進行交流。

事實上，柯文哲向來「親中」，國台辦對柯也相當友善。週六即將舉行的「海峽論壇」，國民黨執政的台中市與高雄市已向移民署撤銷赴中申請，但台北市仍派副市長鄧家基率團與會。去年九合一選舉時，柯為「兩岸一家親」道歉，當時傳出中國官媒準備全面發動批柯，但國台辦經評估後壓下來。

由於柯文哲可能投入明年總統大選，國台辦對柯的「讚賞」，格外引人關注。安峰山指出，柯文哲積極正面看待兩岸關係，主張「兩岸一家親」，在既有政治基礎上，繼續推動兩岸關係發展，共同追求兩岸人民更為美好的未來。兩岸同屬一個中國，兩岸民眾是一家人，兩岸的事是兩岸民眾的「家裡事」。

安峰山稱，只要是對兩岸關係的性質有正確認知，秉持「兩岸一家親」理念，兩岸關係就能改善發展，台灣民眾的福祉就能得到改善和保障。

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