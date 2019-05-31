「初選已經確定，不必再批評黨」賴：把義憤化為力量 一起照亮黨

2019-05-31

〔記者楊淳卉、蘇芳禾／台北報導〕民進黨中執會二十九日以「共識不表決」方式通過總統初選日程相關事宜，前行政院長賴清德昨也在臉書發文，「萬物皆有裂痕，那也是光照進來的地方。」請把義憤化為力量，一起照亮黨，一起照亮台灣。

賴清德強調參選的初衷，不會因為波折而退卻，勇敢承擔的信念會更加堅定，初選已經確定，請大家不必再批評黨。

賴清德昨接受網路媒體訪問表示，他對初選的想法都沒改變，就是不宜在初選進行中更改，但他也顧慮到黨主席卓榮泰當天說「若硬要表決，我只有辭職一途」，因此他維持理念，不在中執會撕破臉，求得大家能進行、共同努力的機會。

賴清德說，不管是與蔡總統見面後，或與立院黨團總召柯建銘見面打過電話後，他的想法、態度都沒有改變，就是黨的初選辦法不宜在初選進行中更改。

賴清德說，中執會進行時一定要表達態度，因此才有立委林俊憲在中執會中的反對發言，但考量初選時間要儘快確定，也顧慮到卓主席的態度，「並不代表有通過，就是我被誰說服。」

中執會可改規則 但應用在下一任

對於「中執會也是民主制度」的說法，賴清德說，這樣的論述一定是錯的，中執會當然可以改，但應該是用在下一任。民進黨代表性人物，包括蔡總統也提到，民進黨中執會就是決策機制，決策出來就是民主，這和民眾認知的不一樣，大家會認為「民進黨標準降低了」，這樣不好。

根據中執會通過的初選規則，蔡英文、賴清德將於六月十日進行民調，對比高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲。賴清德指出，柯有公開說還沒決定是否參選，也還沒連署，還不具備參選資格；韓才剛當選高雄市長，無法證明他是否勝任市長，遑論擔任台灣總統。

至於和蔡英文不同點在哪？賴清德沒有回答。賴說，以各種民調來看，拚經濟都是國人最關心的議題，柯文哲和韓國瑜任內，經濟著力如何，大家可以比較；鴻海董事長郭台銘根本沒從政經驗。

賴清德認為，柯文哲目前尚未宣布參選，民進黨只要有實力強的候選人，那柯出來選的機會就小；民進黨比較團結，柯出來的機率也比較小，因此他希望可以團結民進黨，贏得總統大選。

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