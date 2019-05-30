藍營縣長第一人 張麗善表態挺韓

2019-05-30

「雲林女兒支持雲林女婿」

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長張麗善、議長沈宗隆及雲林縣議會泛藍黨團昨天在議會議事廳，公開力挺高雄市長韓國瑜參選總統。

張麗善是第一位公開挺韓的國民黨籍縣長，她強調，雲林女兒支持雲林女婿；沈宗隆也表示，自己的女婿自己挺。會後多位議員及支持群眾甚至在議會大廳進行連署，還高喊「韓國瑜凍蒜」，引發部分泛綠陣營議員批評。

議員總質詢高喊「韓國瑜凍蒜」

無黨籍縣議員邱世文表示，尊重每個人表達政治立場的權利，但利用議會總質詢時間高喊「韓國瑜凍蒜」，地點與時間相當不妥，議會總質詢應該要以縣政推動及關心縣民福祉為優先，而不是成為政治舞台秀。

在雲林縣議會議事廳總質詢時發表支持韓國瑜參選總統聲明者包括張麗善、沈宗隆，以及誠信黨團總召黃文祥、民意政團總召王又民、國民黨團總召林建鴻，還有韓國瑜妻舅、縣議員李明哲等多名議員。沈宗隆強調，老百姓只求溫飽，「先顧腹肚再顧佛祖」，韓國瑜可以幫忙「顧腹肚」，他們當然要顧韓國瑜，韓國瑜又是雲林的女婿，所以一定要站出來支持。

張麗善強調，韓國瑜是雲林的女婿，是雲林大家庭的一份子，就是家人，在朋友與家人之間，她選擇支持家人。在這時間，雲林人站出來給韓國瑜鼓勵、關懷及溫暖，雪中送炭，是最有意義的，呼籲雲林人一起支持雲林的女婿。

張榮味女兒、前立委張嘉郡也表態支持韓國瑜。她表示，韓國瑜說出了庶民的心聲，期待他當選總統能以雲林為中心，爸爸張榮味也很關心總統大選，他與王金平私交很好，但相信這件事不會影響兩人的友誼。

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