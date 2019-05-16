嗆中引發共軍機艦繞台？ 立委︰柯文哲睜眼說瞎話

2019-05-16

〔記者沈佩瑤、涂鉅旻／台北報導〕台北市長柯文哲近日頻質疑蔡英文政府的「親美抗中」策略，他昨受訪還舉今年初蔡英文總統強硬回應中國領導人習近平「告台灣同胞書四十週年」為例，指極權國家老大哥被嗆了，只好軍艦、飛機開始繞台灣。

民進黨立委羅致政批評，中國正從「陸權往海權擴張」，並挑戰美國區域霸主角色，並非因台灣「嗆聲」所致，柯文哲為重要政治人物，其言論不僅對國內，也對國際傳遞錯誤訊息。民進黨立委李俊俋更痛批，柯根本是「睜眼說瞎話」！

根據國防部、日本防衛省資訊，中國軍機從二○一三年起就有通過宮古海峽紀錄，二○一五年馬政府時期，中方更主動公布，其軍機在三月卅日、五月廿一日自巴士海峽通過，飛赴西太平洋參加演訓。

柯文哲昨受訪表示，兩岸關係跟以前相比是更緊張，小英政府處理兩岸關係，戰術都對，但合起來的戰略結果不是很理想。他舉例，今年初習近平發表「告台灣同胞書四十週年」，小英政府對於內容的預測很準確，第一時間迅速回應，劇本相當完整。「但那種極權國家老大被妳回嗆」，就開始軍艦、飛機繞台灣，美國為了展現在亞太的存在，第七艦隊就開始通過台海，「在美中對抗的大局下，不知不覺台灣反而被推上衝突危險的地區。」

柯再提「親美友中」，強調站在價值相近的美日陣營，但不需要跟中國惡言相向，台灣人有台灣人的生活方式，前總統李登輝對台灣最大的改變和貢獻就是走向民主制度，所以中國最近都說尊重台灣人民選擇的生活方式、社會制度，我們也了解中國大陸在統治上的困難，彼此諒解一下、相安無事，保持一定交流。

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