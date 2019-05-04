美艦巡弋台海 12年達92次

2019-05-04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美軍伯克級驅逐艦「勞倫斯號」和「史塔森號」上月廿八與廿九日通過台灣海峽，再度引發中國關切。香港《南華早報》三日由美國太平洋艦隊獨家取得的二○○七至一九年四月相關數據指出，美國太平洋艦隊近十二年穿越台海已多達九十二次，其中最頻繁的是一六年，高達十二次。

南早取得的數據顯示，美國海軍○七至○九年皆以一年六次的頻率通過台海，一○年減為四次；一一至一三年逐年增加，分別為九次、十次、十一次；一四年又降到五次，一五和一六年再上升到十一、十二次；一七和一八年分別為五次和三次，一九年至今四次。

南早分析，通過台海的美艦在過去十二年曾有兩波明顯增加，皆發生在前總統歐巴馬任內；最頻繁的一六年，則適逢我國現任總統蔡英文上台，不過美方當時並未對外公布派艦行經台海，中方也無公開反應。另一方面，美國航空母艦戰鬥群通過台海，曾遇中國人民解放軍兩度強力反制。第一回是一九九五至九六年的台海飛彈危機；第二次則是二○○七年，結果導致美艦停泊香港修整補給的申請三度遭拒。

至於美方機艦穿越台海卻不宣告，美國海軍戰爭學院國際海洋法教授克拉斯卡（James Kraska）認為，是為讓一切貌似例行公事，「被視為正常行動，而非對抗。」中方這回也僅「表達關切」，較過去「嚴正抗議」顯得溫和許多，南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究學院研究員高瑞連（Collin Koh）指美方「正常穿越」不公開宣告的作法奏效，「讓北京沒了抗議理由」；但也有分析家認為，中方這次反應應與史塔森號一度罕見打開警示海域上其他船隻以防意外的「船舶自動辨識系統」有關。

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