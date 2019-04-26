索羅門總理選舉 蘇嘉瓦瑞回鍋

2019-04-26

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國友邦索羅門群島前總理蘇嘉瓦瑞週三第四度當選總理。外交部昨對此表示，蘇嘉瓦瑞是我國的老朋友，我樂見此發展，已準備好總統賀函將儘快轉交，期待與新政府持續合作強化實質關係。

外交部：樂見老朋友當選

索羅門群島四月初舉行國民議會選舉，沒有單一政黨贏得過半席次，前總理蘇嘉瓦瑞廿四日則在總理選舉中，於國會五十席中獲得三十四席的支持，再度當選總理。

索國大選前，其與台灣的邦交關係以及和中國的互動多次成為外媒焦點。

外交部發言人李憲章昨表示，此次老朋友擔任總理，我國樂見發展，也準備好總統賀函，將請駐館儘快轉交，同時也肯定索羅門選舉發揮民主精神，將持續關注政情發展。

李憲章接著說，期待和新政府、各黨派議員持續合作，在現有基礎上強化實質關係，推動有助於兩國利益與民生的雙邊計畫，這是未來馬上要和索羅門政府交換意見的部分。

至於總理選舉後，不滿結果者在首都荷尼阿拉發動暴力抗議，當局也部署鎮暴警察以維持秩序。李憲章表示，騷亂沒有造成重大傷亡，我駐館員眷和農技團都平安，現在已經平息。

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