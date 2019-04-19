「媽祖有沒有特別愛你？」王金平：感恩媽祖庇佑很多

2019-04-19

〔記者陳昀／台北報導〕鴻海董事長郭台銘前天宣布投入國民黨總統初選，並強調「不接受徵召」，被外界解讀是在「卡韓」，韓粉則要求啟動「徵召式民調」納入高雄市長韓國瑜；表態參選的前立法院長王金平昨天對此表示「尊重」，但期待黨中央趕快建立初選制度。

王金平與郭台銘有私交，王表示，郭台銘事前沒有講過，也沒有透露心意，但兩人是好朋友，好友也正在安排兩人會面。被問到若在初選勝出是否跟郭合作？王回應，誰出線，全體合作都是應該的。

對於郭台銘是不是在卡韓？王金平說，黨建立初選制度是應該的，最重要是推出真正有使命感、最優秀的候選人。被問及「郭台銘在中國的財產會是選總統的包袱嗎？」王金平表示，郭要參與初選，應該什麼都預想好了。

郭台銘自稱是「媽祖託夢」才決定投入國民黨總統初選，引發熱議。王金平被問到「媽祖喜歡誰？」時答稱，祂喜歡所有眾生；記者追問「有沒有特別愛你？」王金平回說，當然，自己承受媽祖各方面庇佑很多，感恩於祂。

王金平昨出席中華戰略學會活動時，重申中華民國國號不可改、中華民國憲法不可廢、中國國民黨名號不必改。九二共識是兩岸和平的「定海神針」，自己身上「一顆台獨細胞都沒有」，維護中華民國、兩岸和平，他可以做到。

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