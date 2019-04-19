不只一個淡水阿嬤 朱立倫：全台灣阿嬤都支持我

2019-04-19

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘投入國民黨二○二○年總統初選，還稱是媽祖託夢，前新北市長朱立倫昨受訪時笑稱，媽祖沒有託夢要他選總統，四年前他選總統不只一個淡水阿嬤，全台灣的阿嬤都很支持他。朱立倫也劍指黨內，強調這三個半月，「太多人在黨內互打不要錢」，應儘快訂出制度，不要再拖。

朱立倫昨接受廣播專訪，對於郭台銘宣布投入國民黨二○二○年總統初選，朱重申，國民黨海納百川，歡迎郭回到國民黨，郭是國際級大企業家，誠摯歡迎回到國民黨這個大家庭，願意投入黨內初選，代表有越多優秀人才願意代表國民黨出征，有心對社會服務。

由於郭台銘強調要投入初選，不接受徵召，朱立倫說，他態度沒有改變，一樣是「徵召韓全力支持，辦初選全力以赴」，不能進入初選又搞徵召，沒有徵召式初選或初選式徵召，要徵召就徵召，不必辦初選。

朱立倫話鋒一轉，砲轟黨中央說，「到現在為止，到底規則是什麼？我也不知道。」沒有一個「到底我們要怎麼做」的定案，應該要反省。

朱也指出，這三個半月來，「太多人在黨內互打不要錢」，為了支持某一位，就打自己的同志、打自己原來的朋友和盟軍，實在太不值得，國民黨如果變成全黨剩一人，那這個政黨就沒有機會了。

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