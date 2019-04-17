推動婦女賦權 蔡：盼未來不再叫我女總統

2019-04-17

〔記者彭琬馨／台北報導〕蔡英文總統昨出席「台美全球合作暨訓練架構女力經濟賦權高峰會」致詞時表示，做為一位女性總統，代表她有責任在國內外推動婦女賦權，直到有一天不再出現「女性總統」這個名詞。與會的美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑也說，過往ＡＩＴ處長都是男性，他告訴自己應該要改變，「有天ＡＩＴ一定要有女性的處長」。

外交部、經濟部、美國在台協會台北辦事處及日本台灣交流協會於十六日至十八日共同舉辦「女力經濟賦權高峰會」與「全球合作暨訓練架構（ＧＣＴＦ）女力經濟賦權國際研習營」，邀請三十多位、來自印太地區十七國的學者貴賓參與演講。

蔡總統致詞指出，過去三年，政府努力和理念相近國家，透過ＧＣＴＦ合作，身為一位女總統，她的使命就是在台灣繼續推動女性賦權，絕不停止，「希望未來大家不會再說我是女總統」。

蔡總統舉例，自上任以來即致力打造可讓女性成長、成功、追夢的環境。世界銀行二○一九年女性、經商與法律報告中，台灣得到平均九十一．五分，也是全世界唯六已廢除對女性不友善的職場相關規範的國家；推廣全球性別平等，ＧＣＴＦ就是很好的管道，盼未來能與各界合作，讓世界成為對女性更友善的地方。

酈英傑則當場宣布，為推動女性賦權，美國公私部門將與台灣合作進行StartOpps、人才循環聯盟等兩項新計畫。

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