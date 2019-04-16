AIT處長酈英傑︰美積極遊說國際組織納台

2019-04-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕「美國在台協會」（ＡＩＴ）處長酈英傑昨強調，美國支持台灣的國際參與。酈英傑提到台灣被世界衛生組織等國際組織拒於門外，認為這已違反這些組織的初衷；美國將持續與其他理念相近國家合作，遊說國際組織將健康衛生、安全與經濟繁榮等目標的重要性「置於政治之上」。

台灣關係法四十週年，ＩＣＲＴ與ＡＩＴ昨天合辦「台美根基與未來展望」座談會。酈英傑與前外交部長程建人分別發表專題演講，ＡＩＴ主席莫健、國務院經濟商業副助卿米德偉、ＡＩＴ前處長司徒文、前台北美國商會主席羅伯‧派克等與會。

酈英傑在專題演講中強力支持台灣國際參與，再次肯定台灣是民主模範、慷慨的貢獻者與良善力量，也是美國與其他理念相近國家的可靠夥伴。

酈英傑大篇幅向在場嘉賓介紹台灣的公衛經驗，在美洲、非洲與太平洋區域都與多國進行公衛合作；去年台灣更主動響應捐款，賑助伊波拉疫情，「這個世界不應該將台灣排除在外」。

排擠台灣 國際框架將遭弱化

酈英傑接著提及全球警政合作系統的國際刑警組織（INTERPOL）與攸關飛航安全的國際民航組織（ＩＣＡＯ），台灣不但無法參加年會，也被阻撓參與技術性會議，不僅傷害二千三百萬人的福祉，也因國際框架遭到弱化對世界造成傷害。

酈英傑說，美國將與其他理念相近國家合作，促進台灣在國際社會中的積極參與；將持續遊說國際組織，以專業為優先，將健康衛生、安全與經濟繁榮等目標的重要性「置於政治之上」。

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