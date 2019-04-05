台青募資登廣告 籲美議員挑戰一中原則

2019-04-05

〔記者彭琬馨／台北報導〕台美關係逐步升溫，六位旅居華府的台灣青年，在網路募資平台上發起群募，買下美國報紙廣告，呼籲美國議員參與連署「挑戰一中原則」決議案。近兩萬美元廣告費，兩天內就達標。發起人之一的外交部長吳釗燮兒子吳迪受訪時說，盼能藉此機會，讓更多美國議員了解「挑戰一中原則」決議案內容、有實際法案能執行支持台灣，也是替台灣爭取更多國際能見度。

今年是台灣關係法立法四十週年，台美都規劃許多慶祝活動。一群旅居華府的台灣青年，在網路發起群募，規劃四月十日當天在美國國會山報（The Hill）與華盛頓時報（The Washington Times）刊登全版廣告，呼籲美國議員支持眾院第二四八號「挑戰一中原則」決議案。

群募內容指出，眾院第二四八號「挑戰一中原則」決議案，主要是希望美國政府能採取「台灣的未來能在包含台灣人民主動同意下和平解決」以及「企業應拒絕中國強加一中原則的行為」等立場。

吳迪受訪時強調，這次只透過臉書、PTT兩個管道宣傳，卻在兩天內就募得近兩萬美金的廣告費，他也「有點意外」，希望能藉著刊廣告的機會，讓更多美國議員看見眾院第二四八號決議案內容，也盼能藉此帶起更多公共討論，讓更多台灣人了解台灣在國際上的處境。

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