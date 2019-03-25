軍事交流增溫 我2上將訪美

2019-03-25

〔記者涂鉅旻、羅添斌／台北報導〕我國與美國近年軍事交流增溫，參謀總長李喜明上將、空軍司令張哲平上將也在近期受美方之邀，先後赴美訪問，由於我國上月底向美方提出採購F-16V戰機的需求，使我方高階將領動態受到關注。不過，國防部否認兩名上將此行和軍售有關，而是「例行性軍事交流」，也指雙方高層互動交流，有利於台美軍事合作推展。

李喜明和美國頗有淵源，他曾就讀美國海軍戰爭學院一九九八年班，晉任上將後，也有數次赴美的經驗。

李喜明預計七月屆齡退伍，考量期別與軍種輪替機制，包括國防部副部長沈一鳴、陸軍司令王信龍等，都是可能接班人選。而今年四、五月登場的漢光三十五號演習，也將是力推「不對稱戰力」的李喜明「最後一仗」。

對於台美軍事交流，官員表示，除既有的訓練、軍售機制，由於我國有豐富的人道救援與醫療合作經驗，因此軍方也將其視為「軟實力」，做為和美方或其他盟國交流的契機。

中媒︰轟6K遭F16桶滾式繞飛 我空軍︰假消息

此外，中國軍機持續進行遠海長航及繞台演訓，尤以去年四月間，十天之內繞台演訓四次最為密集。中國軍媒新浪軍事本月二十二日發表專文爆料指出，中國轟6K軍機在去年四月繞台演訓時，曾遭台灣F-16戰機壓制，不僅插入轟6K戰機編隊，F-16長機飛行員還以桶滾式戰術動作，繞著轟6K戰機飛行，以展示其拒統的決心。

不過，空軍司令部昨晚表示，對於遠海長航的中共機艦，空軍依照不迴避、不挑釁及不畏戰原則，嚴密監控，及時應處，從未有刻意挑釁情事發生，中國軍媒報導內容為純屬虛構的假消息。

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