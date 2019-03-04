中國政協提對台貫徹習五條、深化交流 陸委會：不歡迎利用交流統戰分化

2019-03-04

〔記者呂伊萱／綜合報導〕一年一度的中國兩會昨起陸續在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋指出，二○一九年關於台灣的主要工作將「貫徹習五條」、「堅定不移反對台獨」，並「深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流」。陸委會昨表示，政協呼應習五條，試圖結合海內外力量矮化及統戰我方，「和過去促統併台舊調一致」；陸委會重申我方絕不接受「一國兩制」，也不歡迎北京「利用交流統戰分化」。

重申我方絕不接受一國兩制

中國全國政協十三屆二次會議昨於北京召開，全國人大二次會議則接著在明日開幕。汪洋昨在政協十三屆二次會議上進行工作報告，談及兩岸情勢。汪洋指出，政協在二○一八年加強了與台灣島內有關黨派團體、人士的聯繫，堅定不移反對「台獨」。政協也邀請海外僑胞代表列席會議，要針對僑胞在國家海外利益，進行調查、研究和收集建言。

至於在二○一九年主要工作任務中，汪洋也提到對台工作，要認真學習貫徹習近平在《告台灣同胞書》發表四十週年紀念會上的重要講話精神，堅決反對「台獨」，將繼續「深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流」，堅定落實兩岸青年創業相關議題，並透過海峽論壇相關活動，廣泛團結海外僑胞，維護僑胞合法權益。

陸委會對此表示，政協是中共全國性的統戰組織，服膺在中共一黨專政制度之下，其會議報告依例闡述在政治、經濟、社會、對台等面向的工作成果及未來部署。陸委會認為，政協在涉台方面呼應「習五條」及強化與兩岸各界開展廣泛深入交流、試圖結合海內外力量矮化及統戰我方等談話，均與過去「促統併台」的舊調與手法一致。

陸委會強調，台灣是民主開放的社會 ，政府支持兩岸健康有序及合於規範的互動交流，重申「我們絕不接受一國兩制」，也不歡迎北京當局利用論壇及交流平台進行統戰分化。

另，外媒關注兩會期間預定通過的「外商投資法」，此法可能成為「中國新一輪對外開放的法律」，且條文並未納入香港、澳門和台灣在中國的投資相關規範，台商可能不再享有外資優惠，引發疑慮。

陸委會昨僅說，根據對岸目前「外商投資法（草案） 」徵求意見，新法主要是為了全面實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，大幅度放寬市場准入，並未提及台灣及港澳企業地位問題。未來「外商投資法」將如何影響台商權益，政府會持續關注。陸委會並補充，若中國大陸將台資界定為「特殊內資」，並不會改變中華民國存在的事實。

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