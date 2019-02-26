台船：國造潛艦 2024年一月下水

2019-02-26

〔記者王憶紅、涂鉅旻／台北報導〕台船昨日舉行國艦國造本土供應商大會。台船董事長鄭文隆指出，台船執行潛艦國造的設計規劃案，目前屬於合約設計階段工作，預計三月底進入下一階段的細部設計；根據規劃，潛艦預計二○二四年一月下水。

鄭文隆表示，國造潛艦目前合約已到收尾階段，潛艦合約設計報告於三月二十一日出爐，到立法院報告後，將進入下一階段的細部設計，而後進入預算四九三億元的廠房、建造階段，潛艦國造原型艦預計二○二四年一月下水、二○二五年成軍。鄭強調，國內有製造潛艦的實力，獵雷艦是財務問題，不是技術問題。

蔡：此波國防自主 產值近405億元

蔡英文總統出席這場「國艦國造」本土化供應商大會時表示，國防採購與升級為我國重要內需市場，可帶動相關廠商投入尖端科技研發，也提供本土企業、人才成長舞台，並盼透過跨國技術合作、轉移習得技術、維保升級能力，也須透過軍民技術相互移轉、規格「軍民二用」規劃，讓軍跟民「魚幫水、水幫魚」。

總統表示，這段時間海軍、海巡署釋出很多商機，堅持「國防自主」方向，此波產值將近四○五億元，後續還有更多建案，能帶給產業許多商機。

總統強調，國防不只是國安議題，也是國家重要策略產業，而每年投入相當多經費於國防需求，不能只是採購支出，更應成為經濟成長、技術創新的助益。而國防產業屬策略產業，可為台灣帶來正向經濟效益，保守估計可創造八千個以上高品質工作機會。

鄭文隆說，估計國艦國造自今年起進入高峰，並延續到二○二五年，每年創造約一八○億到三四○億元產值，年度就業人數介於五千一百到九千四百人，每年維修創造產值約四十五億到七十一億元，每年維修創造就業人數約一二五三到一九五○人。鄭指出，依相關建軍計畫，未來二十年新建艦艇預算將超過五千億元。

由於國艦國造可帶動國內相關供應鏈龐大商機，廠商也可藉此提升技術能力；鄭文隆呼籲國防部、經濟部推動軍規認證，他說，國外軍規認證很貴，且有可能被對方考量台灣通過認證，會有競爭搶生意疑慮，因此不讓通過，所以希望國防部、經濟部推動軍規認證，而國內廠商經過軍規認證後，可進軍國際市場，對產業是一大利多。

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