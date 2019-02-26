我可承受第一擊 「不會挨打」

2019-02-26

嚴德發立院答詢 強調有信心讓敵奪島失敗

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文總統上週接受美國媒體ＣＮＮ專訪時表示，我國具備承受中國第一波攻擊的防衛能量，引發各界討論。國防部長嚴德發昨赴立法院外交及國防委員會業務報告、備詢時，朝野立委紛關心此議題，嚴德發不否認國軍有先發制人戰力，但強調絕不向他國發動攻擊，也有信心讓敵奪島失敗，「不會在那邊挨打」。

嚴德發報告時提及，共軍持續擴張軍事、演訓外，中共高層今年初重申不承諾對台放棄使用武力，並常藉文攻武嚇統戰等手段，動搖我民心士氣，顯見「動武」仍為中共對台政策選項。

民進黨立委羅致政質詢時問，我國因應中國「第一擊」能量為何，以及我國有無「先發制人」能力？嚴德發表示，我國防衛作戰分為「戰力保存、戰力發揮」二階段，「戰力保存」部分，我國一定要能承受第一擊，關鍵、可恃戰力也都採機動化，「不會在那邊挨打」。「戰力發揮」階段則有還擊、先期制壓等作為。至於先發制人能力「我們有但不適合說」，且我方不會向他國發動「第一擊」，而是用於重層嚇阻。

民進黨立委吳焜裕亦關心此議題。嚴德發表示，我國不和中共軍備競賽，而是「以質勝量」建軍，「戰力保存」部分，國防應結合地方政府動員防護，讓國軍設施可承受敵方導彈，並採取掩蔽、機動等配套。至於「戰力發揮」，則是機動化的關鍵武器裝備，在關鍵時間、地點發揮戰力，並強調「不對稱」作戰，例如運用海峽地形，並在制空、制海、反登陸三階段發揮戰力。

國民黨立委曾銘宗則問，如我國再度遭遇飛彈危機，該如何因應？「第一擊」防衛戰力是否具備？嚴德發表示，國軍基於「防衛固守，重層嚇阻」防衛構想，不該量化防衛時間，但對於區域情勢掌握以及守護家園，軍方有信心與能力。

日美都可能出手援助

曾銘宗也問，如因統獨爭議導致兩岸衝突，國防部態度為何？另他國是否會在兩岸衝突時援助我國？嚴德發表示，根據我國憲法，國軍為中華民國、守護台澎金馬二千三百萬同胞的核心價值不變。而當區域安全危害到美國利益時，「他（美國）會來」，而鄰近的日本亦有可能協助，至於菲律賓「我們不能代他回答」。

柯稱國軍撐不到兩天 嚴斥污衊

另外，台北市長柯文哲日前曾質疑如兩岸爆發戰爭，美國要求台灣至少要撐兩天，但台灣的國防力量有辦法撐兩天嗎？嚴德發在答詢時反駁表示，說國軍「撐不到兩天」是不公平，「甚至可說是一種污衊」。

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