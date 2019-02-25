英國「國家連線安全」警告：抖音 淪戀童癖狩獵場

2019-02-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國《鏡報》二十三日報導，兒童網際網路安全教育組織「國家連線安全」（National Online Safety）已向全英國境內的學校發布警告，指出中國短影音分享平台「抖音」（TikTok）無法限制兒童註冊使用，所開放的直播、即時公開留言、私訊等功能，卻讓兒童暴露於誘姦、言語霸凌、鼓吹自殘或厭食症的風險當中，該平台儼然已成為戀童癖的「狩獵場」。

無法限制兒童註冊使用

據報導，一名十多歲的少女在「抖音」直播跳舞時，公開留言隨即跳出大量「快脫掉衣服」的評論；一名十五歲少女拍攝的日常生活影片，被一大群男性留下與性行為有關的留言；許多青少年穿著校服拍攝影片，裸露消瘦的身形渴望獲得好評；標註「#tradefortrade」的內容暗藏性交易；標註「#thinspo」的影片間接鼓吹厭食症；「#takeitoff」挑戰則要求少女自拍脫去校服的過程。一名校長直指：「抖音可能被用來追捕少女。」

「國家連線安全」發送文宣提醒數千名家長，認識並了解孩子正在使用的新科技才能確保孩童使用網際網路的安全，同時，家長也應該與孩子討論網路危險、性議題，教導孩子如何自保。全國校長協會暨女性教師工會聯盟（ＮＡＳＵＷＴ）指出：「今天是抖音，明天可能是其他網站。」

美國警方去年九月已在新澤西州逮捕一名被指控透過「抖音」誘姦兒童的成年人。現為全球十大熱門手機應用程式（App）之一的「抖音」，雖規範年滿十三歲才能註冊使用，但實際上卻沒有年齡驗證程序，即使是五歲的幼童也能透過「抖音」上傳影片。對此，「抖音」堅稱，已致力加強保護措施，並會移除違規內容、刪除違規用戶的帳號。

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