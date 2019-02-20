連任之路 蔡面臨層層挑戰

2019-02-20

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統接受CNN訪問表態挑戰二○二○年總統連任，成為民進黨中第一個表態參選者。蔡英文二○一六年帶領民進黨重返執政，但執政兩年卻面臨九合一選舉慘敗。黨內人士指出，民進黨元氣尚未完全恢復，藍營及「韓流」氣勢高漲，九合一大選後，蔡政府在內政和對外反應確有進行調整，但最重要的是要找出因應新民意環境的路線，讓人民感受到民進黨的改變。

民進黨二○二○總統大選提名，將以黨內初選機制產生人選，預計四月中旬底定。目前，在黨內暫無指標性人選挑戰，及蔡英文率先表態競選連任下，黨內預期最後由蔡獲提名出線機率高。

黨內人士指出，民進黨受到去年九合一大選大敗衝擊，原本十三個執政縣市滑落至六個執政縣市，相較上次選舉，選票大幅流失。如何恢復綠營支持者信心，以及挽回中間選民的支持，將是蔡英文尋求連任的重大挑戰。

其中，部分獨派團體對蔡英文尋求連任存在異音。包括獨派社團今年一月曾召開記者會，公開呼籲蔡放棄連任；吳澧培等獨派四大老也於一月聯名登報要求蔡放棄連任；獨派大老、民視董事長郭倍宏更有意挑戰總統大位等，蔡英文得盡力平息獨派反彈，說服內部團結。

國內政治局勢更讓蔡英文連任之路充滿荊棘。儘管國民黨總統提名機制及人選都尚未明朗，不過藍營在九合一選戰拿下十五個執政縣市，加上「韓流」發酵，反對勢力集結讓藍營氣勢居高不下。藍營「地方包圍中央」，不僅增加蔡英文連任的困難，也嚴重衝擊綠營在二○二○各地立委選情。

來自中國「資源戰」須克服

在外部環境威脅方面，黨內人士指出，蔡英文及民進黨在二○二○總統大選，得要拿出因應之道，克服來自中國的「資源戰」，包括網路媒體操作等。黨內人士也指出，兩岸議題在二○二○總統選舉仍會是重中之重；面對中國威脅，蔡英文及民進黨也要試圖說服民眾和支持者來打一場守護台灣的戰爭，催動對中國的運動戰。

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