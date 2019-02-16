冷眼集》又一帖投名狀

2019-02-16

記者鄒景雯／特稿

早期的國民黨，被競爭者謔稱是沒有賄選就不會選，現在的國民黨，淪落到不抱中國褲管也不會選，於是台灣選民日來看到台上的政客爭相振筆「投名狀」，一個斬雞頭，另一個就灑狗血，簡直一個比一個更恨不得想把心挖出來，給習大大進補。而這投名狀上寫的，正是四個大字：和平協議。

「九合一」民進黨慘敗後，國民黨不是已經指日可待了嗎，藍天王們為什麼還需要這般扒光衣服、渾身解數？這時必須做一個大膽假設，他們在搶奪在台唯一代理。事實上，近期最早倡議和平協議的是王金平，他在去年十月即立法院總質詢時率先拋出，當時尚未地方選舉，而他的用語是：「我們這一代必須負責任地簽署一個協議（兩岸和平協議）」，建構兩岸一個和平穩定的架構；但對內要充分溝通、獲得足夠支持、周全的配套，才有簽署的可能。

這番措辭，是取代九二共識的「概念」，進入到「操作」層次，當然是個躍進；不過王金平設有一個但書，那就是國內支持，並要有充分的配套，試水溫的用意很明顯。沒有證據顯示這個氣球在釋放前曾與北京通過氣，然有訊息指出，事後確有中國涉台人員前來打聽並研究這個提法的目的為何？

今年一月二日，習近平藉告台灣同胞書四十週年發表對台講話，「習五條」的第二條，特別強調了探索「兩制」台灣方案，其中具體建議兩岸推舉代表性人士開展民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排，隱然與和平協議隔岸對唱。

事情如果只發展到此，還可當作巧合，但是耐人尋味的是，朱立倫的岳父高育仁隨即接受媒體專訪，就習近平的前述談話接龍回應，他主張：兩岸應以推翻滿清的一九一一年做為歷史節點，大陸要摒棄成王敗寇的內戰史觀，台灣也要放棄去中國化的本土史觀，讓雙方專家學者先行協商，朝著建構兩岸「共同史觀」邁進，進而討論兩岸「深水區」的政治議題；經過協商，雙方可簽訂五十年到百年的和平協議，為兩岸和平發展爭取緩衝。高育仁的是一中歷史框架，在政治上又更「進」了一步，並且認為時間在中國那一邊，拖愈久愈不利和平。儘管朱立倫陣營對此敏感表態，以大動作劃清界線，但能否切斷翁婿交互為用的揣測，非常有待觀察。

而後就是開春後的吳敦義，二月十四日他以黨主席身分宣布：未來國民黨若執政，經過兩岸折衝，國民黨政府就有權力「依照兩岸人民關係條例」與對岸洽簽兩岸和平協議。這一表述，既越過了王的民意同意說，也跳過了高的專家協商說，直接就加碼為：若當選就有權力說，果然驚動了社會各界。

國民黨人的競相表忠，當然是為了取得黨內初選前訪中的入場券，以及正式選舉時的加持，而前者更為重要，國民黨基本上認為這次是順風牌，因此是「頭過身就過」，並且評估處理不好兩岸關係是民進黨的罩門，因此要乖乖回答北京出的考題。

這種腦袋，是不是停留在大國外交、美中戰略夥伴關係時代的老觀念、舊思維？大可充分辯論。即使不談國際形勢、或意識形態，純就功利論來講，三個月前，韓國瑜是靠經濟一百、政治零分，來攫取選票的，當時他的愛情政治學，絕不敢把兩岸在心靈層次「你儂我儂」的底牌給掀了，再怎麼搞曖昧，也只是拿「愛情摩天輪」來吸引時下的少男少女而已。由此回推現在國民黨的政治一百，甚至跨步到政治談判，擬議要簽下城下之盟，這沒踩到台灣人的紅線嗎？

二三○○萬人真要睜大眼睛、提高警覺了！

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