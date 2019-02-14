接故宮院長》吳密察 台灣本位看文物

2019-02-14

記者蘇永耀／特稿

國史館館長吳密察為著名台灣史研究學者，接掌國立故宮博物院，外界難免有政治眼光，吳密察對此很清楚表明，故宮文物是「人類文明重要資產」，這些文物在哪裡，這裡的人就必須加以珍藏並留給後代。不隨統獨的假議題起舞，吳密察要從台灣本位擘畫故宮的發展。

學者出身，吳密察卻有豐富的行政管理經驗，從過去在文建會，以及籌備台灣歷史博物館、台灣文學館，包括擔任兩年多的國史館館長，吳特別重視如何能讓民眾更能親近及使用。

例如以典藏政府檔案為主要業務的國史館，吳任內積極推動線上閱覽，讓民眾不必到國史館申請查閱，在家也能看到檔案，就獲得許多好評，也改變了過往國史館「冷衙門」形象。而這套運用電腦及科技的手法，吳密察也打算大量運用在故宮，希望能突破展覽空間受限的問題。

吳密察在接獲行政院長蘇貞昌的約詢，蘇揆希望他能在年節期間思考接掌故宮的可能性，吳藉此走了一趟台北故宮。

吳在他戲稱的「微服出巡」，受訪時拿出寫滿字的筆記，例如記錄從捷運士林站等公車的時間，由於年節堵車，花了廿五分鐘的車程才到故宮，在故宮參觀時，他也特別留意動線安排及協助身障的說明，包括用餐時服務情況及外語溝通的能力。這不僅因為故宮是外國觀光客主要參訪景點，而這就是代表台灣的門面。吳在蘇院長二次約詢敲定人事案時，也大力肯定吳的主動出擊。

對故宮有長期觀察的吳密察，在二○一五年底故宮南院開始營運不久後，他即發文談到如何讓南院更具效益。將大多數存於庫房的國寶文物，輪流到南院展覽，並運用科技手法擴大可看性，這也是將「人類文明重要資產」更扎根台灣本土，不僅提升藝術文化，也更豐富了台灣主體。

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