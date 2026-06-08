日本頂級管樂團大雨克難演出 胡采蘋酸爆「新店市長」執政水準

東京佼成管樂團在桃園市管樂嘉年華演出時突遇豪雨仍敬業演出。（擷取自黃瓊慧Threads）

桃園市管樂嘉年華引發的淋雨風波持續延燒，針對日本殿堂級「東京佼成管樂團」在暴雨中全身濕透演出、樂器琴譜在飯店晾乾一事，民進黨桃園市長參選人黃世杰砲轟張善政市府失格。財經網紅胡采蘋也強調，該樂團在東京是需要搶票才聽得到的頂級存在，如今在台灣卻遭遇如此離譜的對待。

胡采蘋今天在臉書粉專「Emmy追劇時間」轉發黃世杰的貼文表示，桃園管樂嘉年華請來東京佼成管樂團，卻讓人家在大雨裡面演奏，全身淋濕、樂器樂譜都濕掉、在旅館曬乾，「我的天老爺啊，這個管樂團是日本數一數二的頂級管樂團耶，竟然整團淋雨。」

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胡采蘋指出，沒有雨天備案讓全團淋雨就算了，主辦單位還一直講愛丁堡管樂節也會在雨天演奏，讓她不禁開嗆，「愛丁堡的降雨量一年700毫米，桃園2000毫米好嗎，台灣是副熱帶季風氣候，你跟愛丁堡比？北緯55度的城市你好意思嗎！」

胡采蘋狠酸，「桃園市政府你們叫日本第一管樂團全團大雨演出，你們還好嗎？」她甚至引用網友調侃張善政的網路梗「新店市長」，直言如果執政水準就是這樣，那市政一定是一挖一堆包，絕對不像網路上宣傳的那樣美好，「桃園真的換一個住桃園的市長好嗎？」

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