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    首頁 > 政治

    台南8連霸議員告別議會 蔡淑惠：盼助理費爭議不再重演

    2026/06/08 14:39 記者王姝琇／台南報導
    台南8連霸議員蔡淑惠於議會總質詢感性告別33年從政路。（記者王姝琇攝）

    台南8連霸議員蔡淑惠於議會總質詢感性告別33年從政路。（記者王姝琇攝）

    國民黨8連霸台南市議員蔡淑惠因涉詐領助理費案遭判刑，今日在議會透露自己最後一次總質詢，感謝各界33年來支持與陪伴，也希望自己是「最後一位因助理費問題受司法調查影響的民代」。

    蔡淑惠指出，2011年3月遭檢調搜索，曾是人生低潮時刻，但當年兒子考上國立台南一中，成為支撐她走過低谷的重要力量，歷經4年司法糾纏後，兒子如今又考上警察專科學校，讓她看見新的希望，也更加相信人生不只有政治一條路。

    蔡淑惠說，許多民代都因助理費爭議感到壓力，希望自己是最後一位受到相關案件影響的民代，也盼大眾能看見民代背後的辛勞；選票得來不易，除了問政質詢，需投入大量時間蒐集資料、研究政策、服務選民，外界應給予更多理解與肯定。

    蔡淑惠曾任台南縣市合併前台南市議會第13、14、15、16屆議員，合併後又連任4屆議員，涉嫌於2001年10月至2016年12月擔任議員期間詐取公費助理補助費533萬1012元，一審判2年、緩刑5年，台南地檢署上訴2審，台南高分院日前駁回，維持一審原判，全案可上訴。

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