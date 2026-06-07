沈伯洋指公務員假日發新聞稿不正常 北市府：行政院、勞動部也有過

大地工程處總工程司夏賢統說，為了提供市民更優質、更友善的步道體驗，投入了非常多的努力與付出，對於沈委員隨意錯誤的批評，「本處一定要立刻的提出澄清與說明，絕不能讓我們的心血遭到抹煞。」（大地處提供）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今於社子市場受訪表示，大地處用週末假日發新聞稿變相加班，並被加入政治攻防，不是很正常的事，令人憂心。台北市政府副發言人蔡畹鎣指出，市府本應針對外界不實指控進行回應，難道只能任由別人攻擊，卻不能還手？如果週末發稿就是讓公務員加班、增加基層壓力，那麼行政院、勞動部都曾有過，沈過去有說過任何一句話嗎？

蔡畹鎣指出，市府本應針對外界不實指控進行回應，難道只能任由別人攻擊，卻不能還手？假日只有沈委員可以批評市府，市府卻不能澄清事實、捍衛同仁清白嗎？這根本是「打人的喊救人」，胡亂批評別人還不許別人進行市政回應，是不是心虛？

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蔡畹鎣認為，沈委員真正該做的不是繼續「問A答B」，而是向遭其抹黑的市府同仁道歉，包括收回「台北大縱走在蔣市府任內沒有任何改變」的錯誤說法，也應向被指控為「滲透破口」的雙城論壇籌辦同仁公開道歉。

蔡畹鎣質疑，若按照沈委員的邏輯，週末發稿就是讓公務員加班、增加基層壓力，那麼「行政院於5月23日、6月6日都發布兩篇新聞稿，主管勞工權益的勞動部更在5月1日、5月2日勞動節期間持續發布新聞回應」，立委有監督職責，沈委員過去對此曾有說過任何一句話嗎？

大地處表示，為了提供市民更優質、更友善的步道體驗，投入了非常多的努力與付出，對於沈委員隨意錯誤的批評，「本處一定要立刻的提出澄清與說明，絕不能讓我們的心血遭到抹煞。」並指大地處提出的說明，沈委員好像大部分都沒有回應，希望委員不要轉移焦點，先抹煞公務員的努力再說是誤會。

大地處提到，近日已清楚對外說明，全市155條步道皆可透過大眾運輸便捷抵達，也建置並每日維護高達83座流動廁所，步道規劃無論是「A進B出」或環狀步道都是「因地制宜、以人為本」，不該刻意開闢步道破壞山林；結合自然與人文的「台北大縱走」沒有斷點，而「大台北天際線」不可能、更不應該專門開闢步道。

針對沈伯洋質疑「蔣市府任內沒有做任何的改變」、「停車需求」、「風櫃嘴小巴動線」；大地處說，已清楚逐項回應，一一列舉新增亮點與環山於林成果，大規模增設停車場反而可能破壞自然景觀與生態環境，委員提議的公車動線也並不合理。以上回覆都是本於專業所為，並以事實為本，沈委員都沒有回應。

大地處的新聞稿另提及公運處指出，「事實是很多步道有不只一條公車路線支援，甚至山區公車也都在路線圖上標示，在安全無虞路段開放隨招隨停、不用找站牌；目前沈委員質疑的是哪一段交通路網，好像也都講不出來。」

台北市政府副發言人蔡畹鎣指出，市府本應針對外界不實指控進行回應，難道只能任由別人攻擊，卻不能還手？（北市府提供）

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