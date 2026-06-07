鄭麗文稱「反對台獨」符合美中台利益 學者：中國操作的政治敘事

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文訪美，她聲稱「反對台獨」符合美中台三方利益。美國福斯新聞網知名主播瑪麗亞·巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）在節目中點評，直指鄭麗文「很顯然是中國的人（a China person）、北京的人（Beijing’s person）」；學者批評，所謂「反對台獨符合美中台共同利益」這個說法，本身就是中國長期操作的政治敘事。。

鄭麗文近日與美國智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲事務主任萊爾．戈德斯坦（Lyle Goldstein）進行午餐會談。她聲稱，兩岸關係應在「反對台獨」的基礎上進行理性對話，以降低緊張情勢，這符合美國、中國及台灣三方共同利益。

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對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，所謂「反對台獨符合美中台共同利益」這個說法，本身就是中國長期操作的政治敘事。現實上並不存在所謂的台獨問題，中華民國台灣本來就是主權獨立的國家，從未接受中華人民共和國統治。真正符合美國、台灣以及國際社會共同利益的，是台海和平穩定。

洪浦釗指出，台海今天面臨的最大風險，來自中國始終拒絕放棄武力犯台。從軍機軍艦擾台、大規模軍事演習，到公開宣示保留武力統一選項，中國始終保留侵略台灣的選項。

洪浦釗分析，把「反對台獨」包裝成美中台共同利益，等於接受中國對台海問題的定義。中國長期將台海問題歸因於台獨，目的就是把國際社會的焦點從武力威脅轉移到台灣身上。

洪浦釗進一步說，美國媒體主持人將鄭麗文形容為「中國的人」，引發不少討論。當中國長期向國際社會宣傳台海問題源於台獨，而台灣政治人物也使用相同語言解釋兩岸問題時，外界自然會認為兩者的論述高度重疊。

他強調，中國投入大量資源經營國際論述，目的就是讓外界接受它設定的問題框架。當討論焦點從中國為何不放棄武力犯台，轉向台灣是否應該反對台獨，中國就已經成功重新定義問題。事實上，中國一天不放棄武力犯台，台海和平穩定就一天存在風險。

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