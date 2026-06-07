4年1次湖西社區運動大會 成為選將攻防重地

湖西社區運動會四年一次，成為選將兵家必爭之地。（記者劉禹慶攝）

4年1次湖西鄉社區運動會暨萌娃趣味競賽，今（7）日在湖西國中操場開幕，由鄉長陳振中擔任大會會長，代表會正副主席陳紘諒、呂平清擔任大會副會長。邀集轄內各村、社區及幼兒園熱情參與，透過趣味競賽及親子互動，打造充滿歡笑與活力的運動盛會！

此次趣味運動嘉年華共有15個社區組隊參加，為湖西、青螺、白坑、西溪、紅羅、鼎灣、許家、隘門、林投、尖山、龍門、菓葉、中西、成功及城北等社區，湖西鄉立幼兒園7個班級參加，共近6百人次參與。

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活動在幼兒園小朋友活潑可愛的表演中揭開序幕，緊接著由深受小朋友喜愛的澄澄老師帶領全場進行帶動跳，以輕快音樂搭配活力十足的動作，帶領親子及社區民眾一起暖身，現場氣氛迅速升溫，大小朋友跟著節奏舞動身體，歡笑聲此起彼落。

鄉長陳振中表示，希望透過舉辦趣味運動嘉年華，增進社區、幼兒園之間的交流互動，培養幼兒健康運動習慣，同時凝聚社區向心力，營造友善、幸福的生活環境。看見孩子們在活動中快樂奔跑、勇敢挑戰，正是活動最大的意義與收穫。

由於陳振中即將代表藍營，出征澎湖縣長寶座，有意角逐鄉長的澎湖縣政府參議盧春田、民進黨徵召的楊昭武、無黨的洪添英，都出席活動現場，尋求議員連任的縣議員吳政杰、許育愷及由代表挑戰議員的李麗美，也在會場穿梭，成為各路選將兵家必爭之地。

會場傳球活動，透過團體協力帶動現場氣氛。（記者劉禹慶攝）

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