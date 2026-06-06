轟黃國昌噁心夠了沒？他PO林昶佐等洪慈庸看診照：你有來探視嗎

民眾黨主席黃國昌5日舉辦首場《向光前行》新書發表會。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》爭議不斷，裡面寫到他2018年擔任時代力量黨主席，上赴凱道抗爭勞基法修法，戰友林昶佐、洪慈庸「不見了」，還說洪慈庸當時「小產」的私密事，外人怎麼可能知道細節。學者張昱謙PO出林昶佐在台大醫院急診室等待洪慈庸看診的照片怒轟，「黃國昌好了啦！噁心夠了沒」。

學者張昱謙發文說，「這張照片是我拍的，是林昶佐的背影，在等待洪慈庸看診，地點在台大醫院急診室，拍攝時間是2018年1月8日早上4:49」。

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他說，「清晨警方清場後，林昶佐陪同洪慈庸步行到台大醫院掛急診。我大概在十分鐘內趕到探視，並拍下這張照片，傳給一夜沒睡關心林昶佐的夥伴們。我連林昶佐、洪慈庸離開台大急診的時間都有對話紀錄，因為要一直跟夥伴們報平安」。

「慈庸有沒有去醫院，有。」張昱謙最後寫道，「黃國昌有來探視嗎？有來嗎？黃國昌你自己說啊。我是全程待在急診室的人」。

學者張昱謙018年1月8日早上4點49分在台大急診室，拍下林昶佐等待洪慈庸看診的背影。（擷取自張昱謙臉書）

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